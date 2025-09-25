Za boljšo prebavo in lažje hujšanje: zeliščni napitek s čudežnim učinkom na zdravje

V ajurvedi obstajajo številni recepti z naravnimi sestavinami za lajšanje različnih zdravstvenih težav.

Eden od njih je zeliščni napitek iz kumine, koriandra in komarčka, ki v ajurvedskih krogih slovi kot čudežen, saj premore številne pozitivne učinke.

Delovanje kumine, komarčka in koriandra

Koriander spodbuja prebavo, lajša težave z uriniranjem, izboljšuje absorpcijo hranil, blaži mišične krče in vnetja.

spodbuja prebavo, lajša težave z uriniranjem, izboljšuje absorpcijo hranil, blaži mišične krče in vnetja. Komarček krepi telo, spodbuja kurjenje maščob, pomaga pri sindromu razdražljivega črevesja, sprošča prebavila, spodbuja limfni sistem in izboljšuje koncentracijo.

krepi telo, spodbuja kurjenje maščob, pomaga pri sindromu razdražljivega črevesja, sprošča prebavila, spodbuja limfni sistem in izboljšuje koncentracijo. Kumina lajša prebavne težave, zmanjšuje napenjanje in zaprtje ter spodbuja izločanje strupenih snovi iz telesa.

FOTO: Dipakshelare/Gettyimages

Kombinacija teh treh semen ustvarja močan napitek, ki:

skrbi za dobro delovanje prebavnega sistema

krepi imunski sistem

spodbuja hujšanje

Kako pripraviti napitek in kdaj ga piti?

Za optimalne učinke med obroki v prvi polovici dneva pijte topel napitek.

Ker ima diuretični učinek, ga ne uživajte zvečer oziroma pred spanjem.

Ajurvedski strokovnjaki svetujejo največ dve do tri skodelice na dan. Napitka ne pogrevajte, ampak vedno pijte svežega.

FOTO: Eternalcreative/Gettyimages

Sestavine:

250 ml navadne vode

1/3 čajne žličke semen kumine

1/3 čajne žličke semen komarčka

1/3 čajne žličke semen koriandra

Priprava: