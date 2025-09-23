  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje
Enigmatika

Novice

SlovenijaSvetKarikatureKolumneKmetijske novice

Kronika

DomaNa tujem

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in film

Ona

Aktivni in zdraviAstroStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Bizarno

Šport

TekmeOdmeviTimeout

Bralci

Pošljite predloge in fotografije

Horoskop

Nedeljske novice

Polet

Suzy

JUTRANJA RUTINA

Za boljše počutje in lepši dan: prve pol ure dneva ne počnite tega

Večina dan začne z navado, ki ni dobra, ne za um in ne za telo.
FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Dea Gree/Gettyimages

FOTO: Dea Gree/Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Vlad Dmytrenko/Gettyimages

FOTO: Vlad Dmytrenko/Gettyimages

FOTO: Gettyimages
FOTO: Dea Gree/Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Vlad Dmytrenko/Gettyimages
M. Fl.
 23. 9. 2025 | 15:00
A+A-

Mnogi takoj, ko zjutraj odprejo oči, posežejo po telefonu. Preverjanje družbenih omrežij ali branje e-pošte je postalo obvezno dejanje na samem začetku dneva.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Kaj pa, če bi prve pol ure preživeli brez zaslona?

Takšna odločitev lahko prinese številne koristi tako za telo kot za um. Poglejte nekaj njenih pozitivnih učinkov.

Mirnejše prebujanje in začetek dneva

Brez zaslona se možgani prebujajo počasi in niso takoj bombardirani z obvestili, e-pošto in družbenimi omrežji.

Prebujanje brez telefona v roki je bolj umirjeno in manj stresno. Na ta način dan začnete z občutkom nadzora in prisotnosti, ne pa v naglici in napetosti.

FOTO: Dea Gree/Gettyimages
FOTO: Dea Gree/Gettyimages

Boljša koncentracija

Jutranje brskanje po telefonu na napačen način prebuja možgane. Ko ti preskakujejo s teme na temo, je motena koncentracija.

Če čas po prebujanju preživite brez takšnih dražljajev, se možgani lažje usmerijo v prioritete. Čas, ki bi ga sicer porabili za zaslon, raje namenite meditaciji, uživanju v zajtrku ...

FOTO: Vlad Dmytrenko/Gettyimages
FOTO: Vlad Dmytrenko/Gettyimages

Bolj zdrav odnos do tehnologije

Z uvedbo te majhne navade postavite zdravo mejo.

Telefon ne bo več prva in zadnja stvar vašega dneva, kar dolgoročno zmanjša tveganje za zasvojenost z njim.

Prostor za jutranjo rutino

Brez telefona v roki že od prve sekunde lahko posvetite čas sebi: raztegovanju, meditaciji, skodelici tople kave ali čaja, načrtovanju dneva, vse to so dejavnosti, ki resnično pomagajo pri energiji in osredotočenosti.

Večja produktivnost

Če se ne odzivate takoj na sporočila in obvestila, postane vaše jutro vaš čas. To vodi do bolj produktivnega začetka in nadaljevanja dneva.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Mentalni prostor za ustvarjalnost

Jutranji trenutki brez zaslona lahko spodbudijo ustvarjalne misli, ideje, ki bi jih sicer prekinila prva obvestila.

Kako to doseči?

  • Telefon čez noč pustite v drugi sobi, ne imejte ga v spalnici.
  • Nastavite klasično budilko.
  • Večer prej se odločite, kaj boste počeli prve pol ure po prebujanju.
  • Določite dneve v tednu, ko se prvo uro po prebujanju sploh ne boste dotaknili telefona.

Sčasoma boste opazili, da postaja vse skupaj lažje, in telefona zjutraj sploh ne boste pogrešali, svetuje 24sata.hr.

Sorodni članki

Polet
NOVA RAZISKAVA

Jutranja rekreacija pred službo. Je to sploh pametna izbira?

Vadba zgodaj zjutraj, med 7. in 8. uro, morda še prej tik pred službo. Je to dobro ali ne za telo?
13. 9. 2025 | 08:12
Ona  |  Aktivni in zdravi
DOBRO JUTRO, TELO

Preproste vaje v postelji: razteg, ki bo vašo hrbtenico razbremenil za ves dan

Namen jutranjega raztezanja je prebuditi telo na nežen način, povečati gibljivost sklepov ter spodbuditi cirkulacijo
11. 6. 2025 | 16:30
Polet
UTRUJENOST

Zakaj se vsako jutro zbujate utrujeni? Razkrivamo najpogostejše razloge in rešitve

Če se tudi vi pogosto zbujate z občutkom, da sploh niste spali, niste edini.
Miroslav Cvjetičanin26. 5. 2025 | 11:30

Več iz teme

jutranja rutinazdravjemožganitelefonstres
ZADNJE NOVICE
15:45
Novice  |  Svet
NA PRAGU TRETJE SVETOVNE VOJNE?

Evropa na robu vojne? Poljska obljublja: Sestrelili bomo ruska letala!

Poljska je napovedala, da bo brez dvoma sestrelila ruska letala, kar bi lahko sprožilo tretjo svetovno vojno.
23. 9. 2025 | 15:45
15:40
Kronika  |  Na tujem
VELIK PREMIK

Obsežna rekonstrukcija izginotja deklice Danke končana, strašni sumi potrjeni

Nacionalni center za kriminalistično forenziko je potrdil vse sledi in priče v primeru, ki je pretresel Balkan.
23. 9. 2025 | 15:40
15:25
Premium
Suzy
POLNILA SI JE BATERIJE

Maja Keuc v Toskani: Popolna dežela, če odšteješ voznike (Suzy)

Italija je skoraj njena dušna dežela, se šali pevka, ki je po polnem obdobju koncertiranja spet skočila čez mejo na dobro hrano, sanjske razglede in osvežilne napitke v senci cipres.
23. 9. 2025 | 15:25
15:22
Kronika  |  Na tujem
POD VODO

Panika pri Milanu: poplave ujele turiste, mati z dojenčkom splezala na avto

Mestne oblasti prebivalce in obiskovalce opozarjajo, naj se izogibajo rekam, parkom in zelenicam.
23. 9. 2025 | 15:22
15:20
Bulvar  |  Domači trači
VSE JE ENKRAT PRVIČ

Natalija Verboten razvnela oboževalce s fotografijo: Je prepovedano osebam, mlajšim od 18 let! (FOTO)

Priznala je, da se tako pozno septembra še ni kopala v morju.
23. 9. 2025 | 15:20
15:10
Bulvar  |  Tuji trači
OKTOBRA

Ob izidu albuma Taylor Swift pripravlja veliko zabavo. Tudi pri nas?

V več tisoč kinematografih po vsem svetu bodo predvajali 89-minutni film.
23. 9. 2025 | 15:10

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Papirji, ki odločajo o milijonih – kdo ima v rokah moč?

Slovenski institut za kakovost in meroslovje podjetjem omogoča, da z izpolnjevanjem standardov hitreje in uspešneje vstopajo na vse bolj zahtevne izvozne trge.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 09:28
Promo
Novice  |  Slovenija
Zrak

Kako nevaren je zrak v vašem domu?

Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih zmanjšuje pozornost ter povečuje tveganje za alergije in motnje spanja.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 09:24
Promo
Ona  |  Svetovalnica
TALNE OBLOGE

Pomembna izbira: parket, laminat, vinil ali preproga

Izbira prave talne obloge je ključna za udobje, estetiko in funkcionalnost doma, zato je pametno o njej skrbno premisliti.
22. 9. 2025 | 08:33
Promo
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Do cenejše elektrike po akcijskih cenah

Mala podjetja lahko prihranijo več kot 300 evrov letno. Petrol ponuja enoletno vezavo akcijske cene in preprosto pot do stabilnejših stroškov poslovanja.
22. 9. 2025 | 07:55
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

»Glede tega bi lahko napisal knjigo« (video)

Ljubljanske mlekarne dokazujejo, da je skrb za ljudi temelj sodobnega in uspešnega podjetja.
16. 9. 2025 | 09:53
Promo
Novice  |  Slovenija
SI-ALARM

Po vsej Sloveniji bomo slišali opozorilni pisk

Na vašem telefonu se bo 27. septembra pojavilo posebno sporočilo. Šlo bo za pomembno vajo, ne za nevarnost.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 10:38
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Kako najhitreje do poslovnega kredita?

Ste podjetnik z vizijo, projektom ali kupcem, a vas do uresničitve loči le še dostop do financ?
Promo Slovenske novice17. 9. 2025 | 09:07
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAVAROVANJE

Čas teče, klub računa nanjo, zdravje ne more čakati

Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
22. 9. 2025 | 13:30
Promo
Novice  |  Slovenija
GIBANJE

V sredo bo vsa Slovenija ob 10.30 prekinila delo

Raziskave potrjujejo, da že zmerna telesna dejavnost zmanjša bolniške odsotnosti, izboljša počutje in poveča produktivnost na delovnem mestu.
16. 9. 2025 | 15:15
Promo
Novice  |  Slovenija
Dogodek

Zala Djurić v obleki iz piva? Da, in izgledala je fantastično!

Heineken že desetletja ustvarja trenutke kakovostnega druženja in odpira vrata svežim pogledom na svet.
Promo Slovenske novice17. 9. 2025 | 13:31
Promo
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Z nakupovanjem tukaj boste letno prihranili več 100 evrov

S preprostimi rešitvami lahko privarčujete, ne da bi se pri tem morali odpovedali udobju, kakovosti in izdelkom, ki jih imate radi.
Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 09:06
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Pametne naprave

Huawei Watch GT 6 – zvezda med številnimi inovativnimi izdelki Huawei

Huawei je v petek, 19.9. pod geslom »Ride the Wind« v Parizu gostil predstavitveni dogodek inovativnih izdelkov.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 08:45
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Intervju

Toni Vodišek: »Kar počneš, počni s srcem, če ne, nima smisla»

Kajtarski as Toni Vodišek je Sloveniji že prinesel olimpijsko srebro, zdaj pa ga žene nov cilj: zlata medalja na OI 2028.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 12:07
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Zrak

»Čist zrak je osnovna dobrina, brez katere ne moremo«

Zrak je neviden spremljevalec našega vsakdana. Žal se večinoma ne zavedamo, kako močno lahko vpliva na naše zdravje in počutje.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 08:35
Promo
Novice  |  Slovenija
Kultura

Mrzli dnevi, vroči toni: prihaja dogodek, ki bo zaznamoval to zimo

Ko hladni večeri mesto zavijejo v tišino, se Ljubljana prebuja v glasbi.
Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 08:20
Promo
Šport  |  Timeout
INTERVJU

»Ko sem na igrišču, sem del ekipe. Tam sem svobodna«

Tija Vrhovnik, reprezentantka v odbojki sede, o moči športa, vključevanju in misiji v Tanzaniji.
23. 9. 2025 | 13:01
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

Kako prepoznati in zdraviti vnetje Ahilove tetive?

Bolečina v predelu nad peto je lahko eden prvih znakov vnetja Ahilove tetive. Kaj narediti, da preprečimo zaplete in ohranimo mobilnost?
Promo Slovenske novice23. 9. 2025 | 09:27
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Vzajemni skladi pod drobnogledom: sedem zmot, ki jih razbijamo z dejstvi

Je vlaganje samo za bogate in izkušene? Moramo res imeti veliko finančnega znanja? Je zares podobno igram na srečo?
Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 10:08
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Zavarovanje

Leto negotovosti: čez noč izginilo 93 % prihodkov, vseeno sledila rast

Ukinitev dopolnilnega zavarovanja in preobrazba sta Vzajemno potisnili pred velik izziv, a vseeno se je izpad 93 % prihodkov končal z rastjo, digitalnim pospeškom in jasnimi načrti.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 09:38
Promo
Novice  |  Slovenija
DODATNO ZAVAROVANJE

Koliko vam lahko prinese drugi steber?

Zadovoljni in zvesti zaposleni so srebrnina vsakega podjetja. Plača je temeljni element nagrajevanja, vendar ne zadostuje več za zadrževanje najboljših kadrov.
22. 9. 2025 | 08:47
Promo
Novice  |  Slovenija
Ogrevanje

Kako pozimi doma ohraniti čist zrak in nizke stroške ogrevanja?

Klasično prezračevanje pogosto prinaša toplotne izgube in višje stroške. Učinkovita rešitev je pametno prezračevanje.
Promo Slovenske novice23. 9. 2025 | 09:44
Promo
Ona  |  Svetovalnica
KLIMATSKA NAPRAVA

Naprava, ki vas lahko reši pred visoko jesensko vlago

Ko pomislimo na klimatsko napravo, si večina najprej predstavlja poletno vročino in prijetno hlajenje.
19. 9. 2025 | 12:21
Promo
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Elektro Ljubljana z novo aplikacijo do učinkovitejše izvedbe postopkov

V družbi Elektro Ljubljana so razvili novo aplikacijo MF.MKN digitalni monter, s katero so naredili pomemben korak v smeri digitalizacije terenskega dela.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 14:53
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAVAROVANJE

»Ko sem potreboval ultrazvok srca, sem že v nekaj dneh prejel več možnih terminov«

Zanesljiv dostop do zdravnikov postaja eden najbolj cenjenih zaposlitvenih privilegijev.
3. 9. 2025 | 15:16
Promo
Ona  |  Svetovalnica
WINDOWS

Kako do doživljenjske licence

Microsoftova orodja za produktivnost, kot sta Word in Excel, uporabljajo šole in podjetja po vsem svetu, kar pomeni, da je dostop do njih ključnega pomena.
18. 9. 2025 | 13:59
Promo
Ona  |  Izlet
NAMIG ZA IZLET

Na brezplačni koncert v Novo Gorico

Doživite Novo Gorico na popolnoma nov način – ob okusih, ki brišejo meje, vrhunskih vinih, kuharskih šovih in nepozabni glasbi pod zvezdami.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 09:38
Promo
Novice  |  Slovenija
Samozavest

Naučite se veščine, ki jo uspešni uporabljajo vsak dan

Ste vedeli, da več kot polovica ljudi prizna, da jih je pomanjkanje samozavesti že stalo priložnosti za napredovanje?
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 14:08
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Priklopite na nov sistem, ki v ozadju ustvarja prihranke

Iščete način, kako zmanjšati stroške in prevzeti nadzor nad porabo energije?
18. 9. 2025 | 10:25
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki