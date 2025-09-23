Za boljše počutje in lepši dan: prve pol ure dneva ne počnite tega

Mnogi takoj, ko zjutraj odprejo oči, posežejo po telefonu. Preverjanje družbenih omrežij ali branje e-pošte je postalo obvezno dejanje na samem začetku dneva.

FOTO: Gettyimages

Kaj pa, če bi prve pol ure preživeli brez zaslona?

Takšna odločitev lahko prinese številne koristi tako za telo kot za um. Poglejte nekaj njenih pozitivnih učinkov.

Mirnejše prebujanje in začetek dneva

Brez zaslona se možgani prebujajo počasi in niso takoj bombardirani z obvestili, e-pošto in družbenimi omrežji.

Prebujanje brez telefona v roki je bolj umirjeno in manj stresno. Na ta način dan začnete z občutkom nadzora in prisotnosti, ne pa v naglici in napetosti.

FOTO: Dea Gree/Gettyimages

Boljša koncentracija

Jutranje brskanje po telefonu na napačen način prebuja možgane. Ko ti preskakujejo s teme na temo, je motena koncentracija.

Če čas po prebujanju preživite brez takšnih dražljajev, se možgani lažje usmerijo v prioritete. Čas, ki bi ga sicer porabili za zaslon, raje namenite meditaciji, uživanju v zajtrku ...

FOTO: Vlad Dmytrenko/Gettyimages

Bolj zdrav odnos do tehnologije

Z uvedbo te majhne navade postavite zdravo mejo.

Telefon ne bo več prva in zadnja stvar vašega dneva, kar dolgoročno zmanjša tveganje za zasvojenost z njim.

Prostor za jutranjo rutino

Brez telefona v roki že od prve sekunde lahko posvetite čas sebi: raztegovanju, meditaciji, skodelici tople kave ali čaja, načrtovanju dneva, vse to so dejavnosti, ki resnično pomagajo pri energiji in osredotočenosti.

Večja produktivnost

Če se ne odzivate takoj na sporočila in obvestila, postane vaše jutro vaš čas. To vodi do bolj produktivnega začetka in nadaljevanja dneva.

FOTO: Gettyimages

Mentalni prostor za ustvarjalnost

Jutranji trenutki brez zaslona lahko spodbudijo ustvarjalne misli, ideje, ki bi jih sicer prekinila prva obvestila.

Kako to doseči?

Telefon čez noč pustite v drugi sobi, ne imejte ga v spalnici.

Nastavite klasično budilko.

Večer prej se odločite, kaj boste počeli prve pol ure po prebujanju.

Določite dneve v tednu, ko se prvo uro po prebujanju sploh ne boste dotaknili telefona.

Sčasoma boste opazili, da postaja vse skupaj lažje, in telefona zjutraj sploh ne boste pogrešali, svetuje 24sata.hr.