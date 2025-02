Z meditacijo do notranjega miru

Zaradi hitrega življenjskega tempa radi pozabimo, da si moramo tudi za duševno zdravje vzeti čas. Enostavno se je treba naučiti dati na stran vsakodnevne skrbi in se prepustiti samemu sebi. Nekateri se odklopijo s sprehodi po naravi, drugi med krepitvijo mišic v telovadnicah, tretji radi obiščejo katero od sprostitvenih delavnic.

Kot ena od najbolj učinkovitih metod za doseganje notranjega miru še vedno velja meditacija. Osredotočanje na dih je, kot pravijo strokovnjaki, pogosto spregledan, a zelo učinkovit način sproščanja. To lahko dosežete že s tem, da počasi in enakomerno dihate ter opazujete, kako zrak potuje skozi vaša usta vse do pljuč. Ob globokem vzdihu sprostite ramena ter spustite morebitno napetost skozi telo. Osredotočite se na ritmično naraščanje in upadanje diha, vdih in izdih naj bosta počasna in enakomerna. Ker boste tako osredotočeni na dihanje, sčasoma ne boste več razmišljali o stvareh, ki vam tako ali drugače grenijo vsakodnevno življenje.

Meditacija je način življenja. FOTO: Getty Images

Ena od zelo dobrih meditativnih tehnik je poslušanje umirjene in instrumentalne glasbe. Če ji boste prisluhnili v okolju, kjer res ne boste imeli nobenih drugih dražljajev, boste počasi zaplavali iz svojih vsakdanjih misli in našli tisti pravi notranji mir.

Molek z jagodami

Na Zahodu je še vedno najbolj priljubljena budistična meditacija. Obstaja več vrst, najbolj razširjena je vipasana, ki pomeni videti stvari takšne, kot so v resnici. Najpomembnejše je, da smo vseskozi zavestni in pozorni ter da poskušamo svoje občutke samo opazovati.

Pri ohranjanju notranjega miru si nekateri pomagajo z jogo. V tradicionalni obliki te meditacije se uporablja mala, molek z jagodami. Mala je preprost niz kroglic, ki se uporablja v japa meditaciji za štetje manter, molitev ali namenov. So starodavna orodja, ki so bila razvita za ohranjanje osredotočenosti uma in čistih misli. V svoji duhovni tradiciji pa meditacijo uporablja tudi krščanstvo; poleg poglobitve v krščanske zapise je najpogostejša meditacija krščanske tradicije molitev z rožnim vencem, ki posnema princip jogijske in budistične meditacije z malo in izgovarjanjem božjega imena.

Mala je preprost niz kroglic, ki se uporablja v japa meditaciji za štetje manter, molitev ali namenov. FOTO: Nancy Haywood/Getty Images

Najboljši čas za meditacijo je zgodnje jutro ali čas pred spanjem. Predpogoj je, da živite po določenih etičnih načelih: vzdržati se morate ubijanja, nasilja, laži, kraje, omamljanja in prekomerne spolnosti. Jogijska in budistična tradicija poudarjata tudi vlogo vegetarijanske prehrane.