Z glavo na poletno zabavo, nikamor pa brez zavarovanja

Poletje in počitnice so čas, ko številni izkoristimo priložnost za raziskovanje novih krajev, obisk oddaljenih dežel, sprostitev v naravi; aktivne počitnice postajajo vedno bolj priljubljene. Bolj kot obisk destinacij ljudje iščejo doživetja, pravijo v agencijah. Z uspehi slovenskih športnikov se krepi tudi športni turizem; planinarjenje, kolesarjenje, vodni športi ponujajo čudovite izkušnje, a s seboj prinašajo tudi določena tveganja. Da pa bomo lahko brezskrbno uživali, je pomembno, da se pred odhodom dobro pripravimo.

FOTO: Daria Kulkova/Getty Images

Za začetek: preverimo veljavnost dokumentov. Vlogo vložimo vsaj 10 dni pred potovanjem, opozarjajo na ministrstvu za notranje zadeve. Slovenski državljani z veljavno osebno izkaznico lahko vstopijo in prebivajo do 90 dni v vseh državah Evropske unije, državah Evropskega gospodarskega prostora, Švici, Albaniji, Bosni in Hercegovini, Srbiji, Črni gori, Severni Makedoniji, Gibraltarju, Martiniku, Moldaviji, Monaku, San Marinu, Andori, Gruziji in na Azorih.

Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve ob tem svetuje, da na Gibraltar, da bi se izognili zapletom, potujete s potnim listom. Poskrbimo tudi za evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja; pomembno je vedeti, da jo sprejemajo samo v javnih zdravstvenih sistemih, a tudi če je nimamo ali je ne moremo uporabiti, denimo v zasebnem zdravstvu, nam zdravljenja ne morejo zavrniti, bomo pa morda morali za zdravstveno storitev plačati in zaprositi za povračilo stroškov po vrnitvi domov. Evropska kartica velja v članicah Evropske unije in nekaterih njenih čezmorskih območjih, pa tudi na Islandiji, Norveškem, v Lihtenštajnu, Švici, Veliki Britaniji, Avstraliji ter v Bosni in Hercegovini, Črni gori, Severni Makedoniji in Srbiji.

Zavarovani in sproščeni

Da nas nepričakovani dogodki, nenadne zdravstvene težave, poškodbe, nesreče, ne bi iztirili in spravili v nepotreben stres ter za nameček še udarili po žepu, lahko sklenemo zavarovanje za tujino. Sklenemo tako zavarovanje, ki je najbliže našemu dopustu. Pomembno je, kam potujemo, v sosednjo državo ali manj razvite, eksotične kraje, gremo morda na pustolovsko pot? Preverimo, ali je veljavno za celotno potovanje in ali vključuje vse potnike in vse aktivnosti, ki jih bomo v tujini opravljali (nevarni oziroma adrenalinski športi, vsa prtljaga in oprema).

Za najnujnejše poskrbi potovalna lekarna. FOTO: Getty Images

Sklenemo ga lahko pri vseh slovenskih zavarovalnicah, v večini turističnih agencij je lahko vključeno v ceno potovanj. Če potujemo v tujino s hišnim ljubljencem, preverimo, kakšne so zahteve za vstop v državo, v katero potujemo, in za vračanje v Slovenijo oziroma EU. Živali morajo biti ustrezno označene, izpolnjevati morajo zdravstvene zahteve, spremljati jih mora predpisana dokumentacija.

Pred potovanjem preverimo lokalne razmere, varnostna opozorila, pravila obnašanja in kulturne razlike, sporočajo z ministrstva za zunanje in evropske zadeve in še, da si pripravimo pomembne telefonske številke v državi (policija, bolnišnice) in kontaktne podatke o predstavništvih Republike Slovenije v tujini. Pozanimamo se glede cepljenj ali preventivnih zdravil. Bodimo pozorni na vodo in hrano, če nismo prepričani, da so higienske razmere ustrezne, ne jemo na ulici, prav tako ne uživamo surove hrane, pijemo samo ustekleničeno vodo.

Dobro je, da naredimo kopije dokumentov.

Tudi sicer smo pozorni na počutje: ne pretiravajmo z aktivnostmi, če sicer nismo bolj aktivni, zlasti ne v najtoplejšem delu dneva, dovolj pijemo in si vzamemo čas za počitek. A tudi če smo previdni, nas lahko kaj doleti: pri padcu si opraskamo koleno, stopimo na ježka, dobimo drisko ... Prvo pomoč imejmo s sabo na poti, seveda v priročni lekarni; vsebuje naj zdravila proti bolečinam in povišani temperaturi, sredstva proti driski, antiseptik, obliže, gaze in povoje, zdravila za alergijo, sredstva proti komarjem in kremo za sončenje, pa seveda kondome, če smo samski.

Dobro je, da naredimo kopije dokumentov, torej potnega lista oziroma osebne izkaznice, zavarovanja, letalskih vozovnic, in jih seveda hranimo ločeno od originalov – lahko tudi digitalno; če ne potujemo sami, naj kopije hrani še kdo, če bi slučajno izgubili telefon.