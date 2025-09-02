Vsi učinki rdeče pese in kdo naj bo z njo previden

Rdeča pesa je izjemno hranljiva in odličen vir vlaknin ter folne kisline. Dobra je surova, a pogosteje uživamo kuhano, pečeno ali vloženo. Tako pesa kot sok iz nje prinašata mnoge pozitivne učinke na zdravje, med drugim izboljšujeta krvni obtok in nižata krvni tlak.

Hranilna vrednost (na 100 g kuhane rdeče pese):

Energija: 43 kalorij oziroma 176 džulov

Voda: 88 odstotkov

Beljakovine: 1,6 grama

Ogljikovi hidrati: 9,6 grama

Maščobe: 0,2 grama

Sladkorji: 6,8 grama

Vlaknine: 2,8 grama

Zdravstvene prednosti rdeče pese

Vsebuje obilico vitaminov in mineralov: folno kislino, mangan, kalij, vitamin C, magnezij, železo, baker, fosfor in vitamin B6.

FOTO: Lisovskaya/Gettyimages

Zdravo srce

Raziskava iz leta 2015 je pokazala, da 250 mililitrov soka iz rdeče pese dnevno pomaga znižati krvni tlak pri ljudeh s hipertenzijo. Znanstveniki to pripisujejo visoki vsebnosti naravnih nitratov, ki sproščajo žile.

Če jemljete zdravila za visok krvni tlak, se pred pitjem soka iz rdeče pese posvetujte z zdravnikom.

Zdrava jetra

Vsebuje antioksidant betanin, ki spodbuja delovanje encima glutation, enega najpomembnejših hranil za razstrupljanje telesa in ohranjanje celičnega zdravja, zlasti v jetrih.

Boljše kognitivne funkcije

Raziskave nakazujejo, da je lahko pomanjkanje folne kisline povezano z višjim tveganjem za nastanek Alzheimerjeve bolezni.

Z njim bogata rdeča pesa je še posebej koristna za zdravje in dobro delovanje možganov.

Pomoč pri sladkorni bolezni

Rdeča pesa vsebuje antioksidant alfa-lipoično kislino, ki nižuje raven glukoze v krvi in povečuje občutljivost na inzulin, kar je še posebej pomembno za diabetike.

FOTO: Pilipphoto/Gettyimages

Zdrave oči

Zlasti listi rdeče pese so dober vir luteina in zeaksantina, dveh karotenoidov, ki delujeta kot antioksidanta in ščitita očesno mrežnico. Študije potrjujejo, da pozitivno vplivata na zdravje oči, in lahko celo zmanjšujeta tveganje za degeneracijo rumene pege.

Kdo naj bo previden

Rdeče oziroma rožnato obarvana urin ali blato po pitju soka iz rdeče pese ni nevaren pojav.

Osebe z ledvičnimi kamni naj ne uživajo preveč listov rdeče pese.

Ljudje z gastrointestinalnimi težavami ali sindromom razdražljivega črevesja lahko po uživanju soka občutijo bolečine v želodcu. Zmernost je ključna. Rdeča pesa je zelo zdrava, a uravnotežena prehrana je vedno najboljša izbira.

Recept za sok iz rdeče pese

Sestavine:

trije srednje veliki gomolji rdeče pese

pet korenčkov

četrtina limone

dva jabolka

dva centimetra svežega ingverja

Priprava:

Operite in očistite vse sestavine.

Limono in ingver lahko olupite (ni nujno), saj neolupljena lahko pustita grenak priokus.

Vse sestavine dajte v sokovnik ali jih naribajte in skozi gazo iztisnite sok.

FOTO: Sarapulsar38/Gettyimages

Namig: za bolj osvežujoč okus lahko v sok dodate tudi borovnice, pomaranče ali meto. Vedno pijte sveže pripravljen napitek, svetuje Miss zdrava.