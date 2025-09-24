  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje
Enigmatika

Novice

SlovenijaSvetKarikatureKolumneKmetijske novice

Kronika

DomaNa tujem

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in film

Ona

Aktivni in zdraviAstroStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Bizarno

Šport

TekmeOdmeviTimeout

Bralci

Pošljite predloge in fotografije

Horoskop

Nedeljske novice

Polet

Suzy

ZDRAVO ŽIVILO

Vse to zmore med

Čeprav je široko uporaben in doma v domala vsaki kuhinji, vsi učinki medu niso splošno znani.
FOTO: Guliver/thinkstock

FOTO: Guliver/thinkstock

FOTO: Liudmila Chernetska/Gettyimages

FOTO: Liudmila Chernetska/Gettyimages

FOTO: Nigel Harris /Gettyimages

FOTO: Nigel Harris /Gettyimages

FOTO: Guliver/thinkstock
FOTO: Liudmila Chernetska/Gettyimages
FOTO: Nigel Harris /Gettyimages
M. Fl.
 24. 9. 2025 | 15:00
A+A-

Med je naravno sladilo z antioksidativnimi in protivnetnimi lastnostmi. Krepi odpornost, lajša kašelj, podpira prebavo in celjenje ran. Kljub temu ga je treba otrokom, mlajšim od enega leta in alergikom dajati zelo previdno.

24sata.hr takole niza nekaj njegovih splošno in nekaj manj znanih učinkov.

Naravni antioksidant

Vsebuje polifenole in flavonoide, spojine, ki pomagajo v boju s prostimi radikali.

Antioksidanti lahko zmanjšajo tveganje za kronične bolezni, kot so srčno-žilne bolezni in rak. Redno uživanje medu lahko prispeva k močnejšemu obrambnemu sistemu telesa, k boljšemu splošnemu zdravju in zmanjšanju poškodb tkiv.

Lajšanje kašlja

Med je znano naravno sredstvo proti kašlju, še posebej pri otrocih. Dve žlički medu pred spanjem lahko zmanjšata nočni kašelj in izboljšata spanec.

Vendar ni primeren za otroke, mlajše od enega leta.

Zdravljenje ran in opeklin

Že stoletja se uporablja za celjenje ran zaradi svojih antibakterijskih in protivnetnih lastnosti.

Lahko pospeši celjenje in prepreči okužbe. V medicinske namene so še posebej učinkovite posebne vrste, kot je manuka med.

Vpliv na holesterol

Raziskave kažejo, da med lahko zniža raven skupnega in LDL oziroma slabega holesterola, hkrati poveča HDL - dobri holesterol.

S tem pomaga ščititi srce in krvne žile.

Energija iz narave

Med je naravni vir hitro dostopnih ogljikovih hidratov in se enostavno absorbira.

Športniki ga pogosto uporabljajo kot hiter vir energije med telesnimi napori. V primerjavi z rafiniranim sladkorjem med poleg sladkosti vsebuje tudi koristne vitamine in minerale.

Podpora prebavi

Določene vrste medu, kot je akacijev, blagodejno vplivajo na prebavni sistem.

Delujejo blago protimikrobno in pomagajo ohranjati ravnovesje črevesne flore. Zmerno uživanje medu lahko olajša prebavne težave.

Za močno odpornost

Med lahko zaradi antioksidantov in mikroelementov krepi delovanje imunskega sistema.

V naravni medicini se pogosto uporablja za preprečevanje prehladov. Čeprav ni čudežno zdravilo, lahko redna uporaba prispeva k večji odpornosti telesa.

Za zdravo srce in ožilje

Ne samo, da vpliva na holesterol, pomaga lahko tudi pri zniževanju krvnega tlaka. Nekatere spojine v njem pozitivno vplivajo na krvne žile, s čimer nižajo tveganje za aterosklerozo in bolezni srca.

Za zdrave dihalne poti

Med lahko pomaga pri draženju grla in blagih vnetjih dihalnih poti. Njegova gosta tekstura obloži sluznico in pomirja draženje. Zaradi tega se pogosto uporablja v toplih napitkih med prehladom.

Pomoč pri utrujenosti

Je naravni vir glukoze, ki hitro preide v krvni obtok. Hrani možgane in mišice ter lahko zmanjša občutek izčrpanosti. Redno uživanje manjših količin medu lahko prispeva k boljši vzdržljivosti.

Tveganje za dojenčke

Za dojenčke, mlajše od 12 mesecev, je med nevaren, saj lahko vsebuje bakterijske spore, ki povzročajo botulizem. Njihov še nerazvit imunski sistem se pred njimi ne more učinkovito braniti.

Zato se v prehrani dojenčkov med strogo odsvetuje.

Več iz teme

medzdrava prehranaodpornostimunski sistemantioksidanti
ZADNJE NOVICE
15:48
Bulvar  |  Tuji trači
POGREB

Kocine gredo pokonci! Poglejte, kako ganljivo so se tamburaši poslovili od kolega (VIDEO)

S tamburicami so mu zaigrali Pesem slovesa.
24. 9. 2025 | 15:48
15:41
Promo
Novice  |  Slovenija
Pametne naprave

Serija Xiaomi 15T združuje izjemno optiko z najsodobnejšo tehnologijo in vrhunskim dizajnom

Xiaomi je danes na globalnem dogodku v nemškem Münchnu predstavil najnovejša pametna telefona Xiaomi 15T in Xiaomi 15T Pro.
Promo Slovenske novice24. 9. 2025 | 15:41
15:39
Promo
Novice  |  Slovenija
Pametne naprave

Xiaomi predstavlja novo generacijo izdelkov za pametne domove, zabavno elektroniko in nosljive naprave

Xiaomi je danes predstavil sedem novih izdelkov, s katerimi širi svojo ponudbo z umetno inteligenco podprtih naprav interneta stvari (AIoT).
Promo Slovenske novice24. 9. 2025 | 15:39
15:31
Novice  |  Slovenija
ODPOKLIC

Pozor, starši! Ali imate doma to dudo? Predstavlja nevarnost vašemu malčku

ZPS svetuje vsem, ki imajo te dude doma, naj jih takoj prenehajo uporabljati.
24. 9. 2025 | 15:31
15:31
Promo
Ona  |  Aktivni in zdravi
RECEPT

Za prste obliznit: suši skleda v nekaj korakih

Od sušija do ramna: odkrijte skrivnosti japonske kulinarike, ki jih lahko preprosto poustvarite doma.
24. 9. 2025 | 15:31
15:29
Novice  |  Svet
NOVI MILIJONAR

Izžreban rekordni Eurojackpot, nekdo je bogatejši za 120 milijonov!

Dobitna kombinacija 77. kroga je bila 7, 18, 31, 32, 33 in 10, 11.
24. 9. 2025 | 15:29

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Ona  |  Svetovalnica
TALNE OBLOGE

Pomembna izbira: parket, laminat, vinil ali preproga

Izbira prave talne obloge je ključna za udobje, estetiko in funkcionalnost doma, zato je pametno o njej skrbno premisliti.
22. 9. 2025 | 08:33
PromoPhoto
Ona  |  Stil
VELIKA ZVEZDA

Veliki dogodek razkril celo serijo novih zvezd

Huawei je v petek, 19.9. pod geslom »Ride the Wind« v Parizu gostil predstavitveni dogodek inovativnih izdelkov.
22. 9. 2025 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
Pomoč na domu

Pomoč na domu kot temelj sodobne skrbi za kakovost življenja

Slovenska družba se, podobno kot številne evropske države, spopada z izrazitim staranjem prebivalstva.
Promo Slovenske novice23. 9. 2025 | 11:33
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Zrak

Ali obstaja recept, da bi dihali samo čist zrak?

Zrak je neviden spremljevalec našega vsakdana. Žal se večinoma ne zavedamo, kako močno lahko vpliva na naše zdravje in počutje.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 08:35
Promo
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Nakupovanje hrane: ni nujno, da je tako drago!

S preprostimi rešitvami lahko privarčujete, ne da bi se pri tem morali odpovedali udobju, kakovosti in izdelkom, ki jih imate radi.
Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 09:06
Promo
Novice  |  Slovenija
Kultura

Ljubljana v pričakovanju svetovno priznanega maestra

Ko hladni večeri mesto zavijejo v tišino, se Ljubljana prebuja v glasbi.
Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 08:20
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Papirji, ki odločajo o milijonih – kdo ima v rokah moč?

Slovenski institut za kakovost in meroslovje podjetjem omogoča, da z izpolnjevanjem standardov hitreje in uspešneje vstopajo na vse bolj zahtevne izvozne trge.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 09:28
Promo
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Elektro Ljubljana z novo aplikacijo do učinkovitejše izvedbe postopkov

V družbi Elektro Ljubljana so razvili novo aplikacijo MF.MKN digitalni monter, s katero so naredili pomemben korak v smeri digitalizacije terenskega dela.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 14:53
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

»Ali sploh razumete moj posel?«

Ste podjetnik z vizijo, projektom ali kupcem, a vas do uresničitve loči le še dostop do financ?
Promo Slovenske novice24. 9. 2025 | 09:26
Promo
Šport  |  Timeout
INTERVJU

»Do takrat sem delala vse za to, da moja invalidnost ostane skrita pred svetom«

Tija Vrhovnik, reprezentantka v odbojki sede, o moči športa, vključevanju in misiji v Tanzaniji.
23. 9. 2025 | 13:01
Promo
Ona  |  Stil
TRETJA GENERACIJA

»Ne razumem vas!« Je to konec jezikovnih ovir?

Telemach svojo vizijo dostopne tehnologije uresničuje z novo generacijo naprav, ki združujejo napredne funkcije in prijazno uporabniško izkušnjo po ugodni ceni.
24. 9. 2025 | 10:33
Promo
Ona  |  Svetovalnica
KLIMATSKA NAPRAVA

Naprava, ki je prepričala tudi Zvezo potrošnikov Slovenije

Ko pomislimo na klimatsko napravo, si večina najprej predstavlja poletno vročino in prijetno hlajenje.
19. 9. 2025 | 12:21
Promo
Ona  |  Izlet
NAMIG ZA IZLET

Na brezplačni koncert v Novo Gorico

Doživite Novo Gorico na popolnoma nov način – ob okusih, ki brišejo meje, vrhunskih vinih, kuharskih šovih in nepozabni glasbi pod zvezdami.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 09:38
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAVAROVANJE

140.000 ljudi brez izbranega osebnega zdravnika: kakšna je rešitev?

Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
22. 9. 2025 | 13:30
Promo
Ona  |  Svetovalnica
WINDOWS

Še nekaj tednov in Windows 10 bo le še spomin. Kaj storiti?

Microsoftova orodja za produktivnost, kot sta Word in Excel, uporabljajo šole in podjetja po vsem svetu, kar pomeni, da je dostop do njih ključnega pomena.
18. 9. 2025 | 13:59
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Slovensko podjetje, ki postavlja mejo podražitvam

Mala podjetja lahko prihranijo več kot 300 evrov letno. Petrol ponuja enoletno vezavo akcijske cene in preprosto pot do stabilnejših stroškov poslovanja.
22. 9. 2025 | 07:55
Promo
Ona  |  Stil
AVTOMOBILIZEM

Večno vprašanje: kakšne so koristi dobrega hibrida?

V avtomobilskem svetu ni več dovolj, da je vozilo zgolj zmogljivo in udobno. Danes imajo vozniki in potniki bistveno večja pričakovanja kot nekoč.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 09:23
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAVAROVANJE

»Ko sem potreboval ultrazvok srca, sem že v nekaj dneh prejel več možnih terminov«

Zanesljiv dostop do zdravnikov postaja eden najbolj cenjenih zaposlitvenih privilegijev.
3. 9. 2025 | 15:16
Promo
Novice  |  Slovenija
Samozavest

Pridružite se brezplačni 4-dnevni NLP diplomi

Ste vedeli, da več kot polovica ljudi prizna, da jih je pomanjkanje samozavesti že stalo priložnosti za napredovanje?
Promo Slovenske novice24. 9. 2025 | 08:09
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Zrak

Razbijamo mite: koliko prezračevanja je dovolj?

Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih zmanjšuje pozornost ter povečuje tveganje za alergije in motnje spanja.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 09:24
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Pametne naprave

NOVO tudi pri nas. Ob nakupu pametne ure serije Huawei Watch GT 6 prejmete darilo!

Pravkar predstavljene pametne ure serije Huawei Watch GT 6 so že dostopne tudi pri nas. Če se za nakup odločite do 31. oktobra, kot darilo prejmete brezžične slušalke Huawei FreeBuds 3 SE.
Promo Slovenske novice24. 9. 2025 | 08:11
PromoPhoto
Ona  |  Aktivni in zdravi
RECEPT

Za prste obliznit: suši skleda v nekaj korakih

Od sušija do ramna: odkrijte skrivnosti japonske kulinarike, ki jih lahko preprosto poustvarite doma.
24. 9. 2025 | 15:31
Promo
Novice  |  Slovenija
SI-ALARM

Po vsej Sloveniji bomo slišali opozorilni pisk

Na vašem telefonu se bo 27. septembra pojavilo posebno sporočilo. Šlo bo za pomembno vajo, ne za nevarnost.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 10:38
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Domača inovacija, ki zniža račune za elektriko tudi do 600 kWh na leto

Iščete način, kako zmanjšati stroške in prevzeti nadzor nad porabo energije?
18. 9. 2025 | 10:25
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Zavarovanje

Leto negotovosti: čez noč izginilo 93 % prihodkov, vseeno sledila rast

Ukinitev dopolnilnega zavarovanja in preobrazba sta Vzajemno potisnili pred velik izziv, a vseeno se je izpad 93 % prihodkov končal z rastjo, digitalnim pospeškom in jasnimi načrti.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 09:38
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Vzajemni skladi pod drobnogledom: sedem zmot, ki jih razbijamo z dejstvi

Je vlaganje samo za bogate in izkušene? Moramo res imeti veliko finančnega znanja? Je zares podobno igram na srečo?
Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 10:08
Promo
Novice  |  Slovenija
Ogrevanje

Kako pozimi doma ohraniti čist zrak in nizke stroške ogrevanja?

Klasično prezračevanje pogosto prinaša toplotne izgube in višje stroške. Učinkovita rešitev je pametno prezračevanje.
Promo Slovenske novice23. 9. 2025 | 09:44
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Intervju

Toni Vodišek: »Kar počneš, počni s srcem, če ne, nima smisla»

Kajtarski as Toni Vodišek je Sloveniji že prinesel olimpijsko srebro, zdaj pa ga žene nov cilj: zlata medalja na OI 2028.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 12:07
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki