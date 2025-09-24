Vse to zmore med

Med je naravno sladilo z antioksidativnimi in protivnetnimi lastnostmi. Krepi odpornost, lajša kašelj, podpira prebavo in celjenje ran. Kljub temu ga je treba otrokom, mlajšim od enega leta in alergikom dajati zelo previdno.

24sata.hr takole niza nekaj njegovih splošno in nekaj manj znanih učinkov.

Naravni antioksidant

Vsebuje polifenole in flavonoide, spojine, ki pomagajo v boju s prostimi radikali.

Antioksidanti lahko zmanjšajo tveganje za kronične bolezni, kot so srčno-žilne bolezni in rak. Redno uživanje medu lahko prispeva k močnejšemu obrambnemu sistemu telesa, k boljšemu splošnemu zdravju in zmanjšanju poškodb tkiv.

Lajšanje kašlja

Med je znano naravno sredstvo proti kašlju, še posebej pri otrocih. Dve žlički medu pred spanjem lahko zmanjšata nočni kašelj in izboljšata spanec.

Vendar ni primeren za otroke, mlajše od enega leta.

Zdravljenje ran in opeklin

Že stoletja se uporablja za celjenje ran zaradi svojih antibakterijskih in protivnetnih lastnosti.

Lahko pospeši celjenje in prepreči okužbe. V medicinske namene so še posebej učinkovite posebne vrste, kot je manuka med.

Vpliv na holesterol

Raziskave kažejo, da med lahko zniža raven skupnega in LDL oziroma slabega holesterola, hkrati poveča HDL - dobri holesterol.

S tem pomaga ščititi srce in krvne žile.

Energija iz narave

Med je naravni vir hitro dostopnih ogljikovih hidratov in se enostavno absorbira.

Športniki ga pogosto uporabljajo kot hiter vir energije med telesnimi napori. V primerjavi z rafiniranim sladkorjem med poleg sladkosti vsebuje tudi koristne vitamine in minerale.

Podpora prebavi

Določene vrste medu, kot je akacijev, blagodejno vplivajo na prebavni sistem.

Delujejo blago protimikrobno in pomagajo ohranjati ravnovesje črevesne flore. Zmerno uživanje medu lahko olajša prebavne težave.

Za močno odpornost

Med lahko zaradi antioksidantov in mikroelementov krepi delovanje imunskega sistema.

V naravni medicini se pogosto uporablja za preprečevanje prehladov. Čeprav ni čudežno zdravilo, lahko redna uporaba prispeva k večji odpornosti telesa.

Za zdravo srce in ožilje

Ne samo, da vpliva na holesterol, pomaga lahko tudi pri zniževanju krvnega tlaka. Nekatere spojine v njem pozitivno vplivajo na krvne žile, s čimer nižajo tveganje za aterosklerozo in bolezni srca.

Za zdrave dihalne poti

Med lahko pomaga pri draženju grla in blagih vnetjih dihalnih poti. Njegova gosta tekstura obloži sluznico in pomirja draženje. Zaradi tega se pogosto uporablja v toplih napitkih med prehladom.

Pomoč pri utrujenosti

Je naravni vir glukoze, ki hitro preide v krvni obtok. Hrani možgane in mišice ter lahko zmanjša občutek izčrpanosti. Redno uživanje manjših količin medu lahko prispeva k boljši vzdržljivosti.

Tveganje za dojenčke

Za dojenčke, mlajše od 12 mesecev, je med nevaren, saj lahko vsebuje bakterijske spore, ki povzročajo botulizem. Njihov še nerazvit imunski sistem se pred njimi ne more učinkovito braniti.

Zato se v prehrani dojenčkov med strogo odsvetuje.