Vse to pomaga pri ohranjanju zdravja dlesni in zob

Ob 20. marcu, svetovnem dnevu ustnega zdravja, nizamo nasvete, za katere vam bodo hvaležni zobje in zdravje na sploh.

Zgolj redno ščetkanje zob za dobro ustno zdravje in lep nasmeh namreč ni dovolj.

Nežno ščetkanje

Zdrave dlesni so na po­gled rož­nate barve in na otip čvrste. Pri nekaterih ljudeh so zatečene, zlasti ob ščetkanju zob krvavijo, in kar je najhuje, začnejo se odmikati. Eden od razlogov za to je morda pregrobo ščetkanje z zobno ščetko s pretrdimi ščetinami.

Stomatologi priporočajo ščetke z mehkimi dlačicami ter ščetkanje z nežnim pritis­kom in krožnimi gibi. Vse to pomaga pri ohranjanju zdravja dlesni in zobne sklenine.

FOTO: Shironosov/Gettyimages

Kaj pa jezik?

Preskakovanje čiščenja jezika omogoča bakterijam, da se čezmerno razmnožijo. V tem primeru se na površini jezika pojavijo obloge, slab zadah je občutnejši, poslabša se zaznavanje okusov hrane, razvijejo se lahko bolezni dlesni in tudi glivične okužbe.

Zato je pri umivanju zob pomembno poskrbeti za higieno jezika. Najbolje s posebnim strgalom, lahko pa kar s ščetko za zobe.

V tem primeru usta najprej temeljito splaknemo s toplo vodo in začnemo ščetkati na zadnjem delu jezika ter nadaljujemo proti sprednjemu. Ko končamo, še enkrat dobro splaknemo usta in iz njih izpljunemo vse bakterije.

FOTO: Andreypopov/Gettyimages

Zobna nitka in medzobna ščetka

Najpogostejši razlog za neprijeten zadah je neprimerna ustna higiena: ob površnem ščetkanju med zobmi ostanejo delci hrane, s katerimi se hranijo bakterije in povečajo tveganje za karies, bolezni dles­ni in slab zadah.

Tu nastopi zobna nitka oziroma, še bolje, medzobna ščetka: vsakič po ščetkanju medzobne prostore temeljito očistimo, končamo lahko z izpiranjem z ustno vodico.

FOTO: Gettyimages

Pravi pripomočki

Če so naši zobje občutljivi, kar se občuti kot skelenje pri uživanju mrzle, vroče ali kisle hrane, moramo biti pozorni na izbiro zobne kreme in drugih pripomočkov.

Preobčutljivost zob je posledica izrabljene sklenine, ob tej težavi se posvetujemo z zobozdravnikom, ki bo znal primerno ukrepati, zaščititi zobe in priporočiti zobne kreme, ki zmanjšujejo občutljivost zob.

Teh si ne umivamo takoj po obroku, temveč počakamo vsaj pol ure in se izogibamo kisli hrani in pijači, saj kislina še dodatno poškoduje že tako prizadeto vrhnjo plast zoba.

FOTO: Andreypopov/Gettyimages

Zobni kamen

Dodatna težava z vidika zdravja zob in dlesni je zobni kamen, ki ga običajno ščetkanje ne odstrani. Zaradi njega na zobeh nastane rumena obloga, ki ni le estetska pomanjkljivost, saj se v njej zadržujejo bakterije, ki škodujejo zobem.

Pri čiščenju zobnega kamna se ne zanašajmo na razne postopke, ki so opisani na internetu, temveč naj zanj pri­bližno enkrat na leto poskrbi zobozdravnik.