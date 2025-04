Vse manj slovenskih filmov na velikih platnih

V SODELOVANJU Filmoteke in Zveze društev slovenskih filmskih ustvarjalcev (ZDSFU) je nastal projekt Kino Slovenija, ki želi kot revija novejših slovenskih filmov spodbuditi kinoprikazovalce, da jih obširneje vključijo v svoj program. Pregled produkcije, ki je bila v distribuciji v zadnjih dveh letih, bo med 18. aprilom in 20. junijem v Ljubljani.

Promocijska kampanja

Kot je povedal predsednik ZDSFU Klemen Dvornik, je projekt nastal iz opažanja, da je slovenski film v kinu vse manj prisoten, poleg tega se nekateri kinematografi zapirajo, zato so se odločili, da povabijo domače občinstvo k ogledu na velikem platnu. V času trajanja projekta jih bodo prikazali v kinodvorani Akademije za gledališče, radio, film in televizijo (AGRFT), s svojo dvorano se jim je pridružila Slovenska kinoteka. K projektu so pristopili še Slovenski filmski center (SFC), Gustav film in TikTokerija.

Program sta si zamislila Lev Predan Kowarski in Jasna Pintarič iz Filmoteke, ki sta odgovorna za Bazo slovenskih filmov. Kot je povedal prvi, si po tem zaključenem ciklu, ki je za začetek namenjen ljubljanskemu občinstvu, želijo, da bi se izkazal kot neke vrste promocijska kampanja s sporočilom, da je filme, še zlasti domače, vredno gledati v kinu zaradi platna, kakovosti slike ter skupnostne oziroma družabne izkušnje.

Za geslo so si izbrali misel Najlepše stvari se zgodijo v temi, program pa so sestavili tako, da bodo na vsaki projekciji zavrteli kratki in celovečerni film ter ga sklenili s pogovori z ustvarjalci. Ob tem vabijo vse kinematografe in druge kino prikazovalce po državi, tudi tiste, ki izvajajo poletne kine na prostem, da se pridružijo projektu in v sodelovanju z njimi na podoben način sestavijo program, ki bi spodbudil kinematografsko izkušnjo in pritegnil več občinstva. Kot je ocenila Petra Vidmar iz ZDSFU, je lahko projekt dodatna priložnost, da občinstvo ujame katerega od slovenskih filmov, ki ga je morda zamudilo.

V dvorani AGRFT, ki sprejme 90 gledalcev, in nekoliko večji dvorani Slovenske kinoteke se bo v tem času zvrstilo 17 projekcij, predvajali bodo 16 celovečernih in 23 kratkih filmov. Izbrali so najnovejšo produkcijo, ki je bila v distribuciji v zadnjih dveh letih, da bi izpostavili trenutno stanje slovenskega filma. Pri tem so poskušali biti čim bolj vključujoči, zato so v program uvrstili tako dela, ki so bila podprta s sredstvi SFC ali RTV Slovenija, kot neodvisno produkcijo, je povedala Pintaričeva.

Iniciativo bo odprl celovečerec Odrešitev za začetnike Sonje Prosenc in zaprl film Kaj pa Ester? Tosje Berce Flaker, vmes pa bo tudi premiera filma Dva brata, dve sestri režiserja Mihe Čelarja. Med kratkimi filmi je nekaj del študentov AGRFT ter Akademije za likovno umetnost in oblikovanje; prvi so se projektu pridružili tudi kot prostovoljci, za promocijo akcije pa prek družabnih omrežij skrbi ekipa TikTokerije.

Celoten program je objavljen na spletni strani kinoslovenija.si, nakup vstopnic pa je mogoč prek sistema Moje karte in na njihovih fizičnih prodajnih mestih. Pobudo je že pozdravil producent Jure Vizjak, saj, kot je dejal, izkušnje s terena ob distribuciji filma Praslovan kažejo, da se gledalci radi srečajo in poklepetajo z ustvarjalci.