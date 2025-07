Vse je povezano s hormoni

V najnovejšem priročniku Minkina kuhinja za hormonsko ravnovesje in dolgoživost z napotki in recepti pregledno in uporabno razgrinja, kako pravilno hranimo telo in obenem uravnavamo hormone – tudi v stresu, menopavzi in vsakdanji naglici. Kajti ravnovesje telesa, čustev in misli, ki se začne na krožniku, je pomemben temelj za več notranjega miru, radosti in zdravja. Ko sva se dogovarjali za intervju, ste mi med drugim povedali, da ste se preselili na Kras. Vas je k tej odločitvi poklicalo kaj posebnega? Rodila sem se v Selški dolini, v vasici, ki šteje nekaj več kot deset hiš, na 700 metrih...