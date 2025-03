Vsakodnevno uživanje tega sadja je povezano z nižjim tveganjem za depresijo

Toda najnovejša raziskava je šla še korak dlje in razkrila, da uživanje sadja iz skupine agrumov lahko zniža tveganje za depresijo.

Študija, objavljena v reviji BMC Microbiome, je pokazala, da je pri ljudeh, ki vsak dan jedo sadeže, kot so pomaranče in mandarine, kar za 20 odstotkov nižje tveganje za razvoj depresije v primerjavi s tistimi, ki jih nimajo na jedilniku.

Raziskovalci so analizirali podatke skoraj 32.500 žensk in več kot 300 moških, spremljali njihovo prehrano in jemali vzorce črevesne flore, vključno z blatom.

Rezultati so pokazali, da je bila pri posameznikih, ki redno uživajo agrume, večja prisotnost bakterije Faecalibacterium prausnitzii – mikroorganizma, povezanega z boljšim duševnim zdravjem.

Seveda je pomembno poudariti, da so vzroki za depresijo številni in večplastni ter da zgolj vsakodnevno uživanje pomaranč ne bo čudežno rešilo težav.

Vendar pa, če bi radi za svoje duševno zdravje poskrbeli s prehrano, ta raziskava nakazuje, da bi agrumi lahko dodali en kamenček v mozaiku.

Kako črevesne bakterije vplivajo na duševno zdravje?

»Bakterije v črevesju igrajo ključno vlogo pri duševnem zdravju, saj vplivajo na proizvodnjo nevrotransmitorjev (kemijskih spojin, ki pomagajo pri komunikaciji med celicami), nižajo vnetne procese v telesu in skrbijo za zdravje črevesne flore,« pojasnjuje nutricionist Scott Keatley in dodaja:

»Določene črevesne bakterije, kot je F. prausnitzii, so ključne za povezavo črevesje-možgani in za sistem dvosmerne komunikacije med prebavnim sistemom ter tem delom centralnega živčevja.

Omenjena bakterija med drugim pomaga pri zmanjševanju vnetij v telesu, kar je še posebej pomembno, saj so kronična vnetja povezana z depresijo.«

Čeprav je jasno, da obstaja močna povezava med zdravjem črevesja in duševnim stanjem, znanstveniki še vedno raziskujejo, kako ta proces natančno deluje na celični ravni.

»Ne razumemo še popolnoma vseh mehanizmov, vendar vemo, da obstaja povezava,« pravijo strokovnjaki.

FOTO: Fotosr/Gettyimages

Koliko pomaranč za opazne učinke?

Po raziskavi ena srednje velika pomaranča na dan lahko pomaga pri zmanjšanju tveganja za depresijo.

Raziskovalci so v analizo vključili vse vrste agrumov, kar pomeni, da imajo tudi grenivke, mandarine ali limone podoben učinek.

Zakaj so ti sadeži tako posebni?

Poleg tega, da so bogati z vitaminom C, vsebujejo visoko koncentracijo flavonoidov, kot sta naringenin in formononetin.

Ti spojini podpirata rast koristnih črevesnih bakterij in lahko vplivata na delovanje serotonina in dopamina v možganih - nevrotransmiterjev, odgovornih za občutek sreče.

Kljub temu je treba poudariti, da raziskava zgolj nakazuje povezavo med agrumi in duševnim zdravjem, vendar ne dokazuje, da ti zdravijo depresijo.

»Citrusi lahko vplivajo na črevesni mikrobiom, imajo tudi druge koristne učinke na zdravje, niso pa zdravilo,« poudarja psihiatrija Gail Saltz.

FOTO: Pixelpot/Gettyimages

Katera druga hrana lahko zmanjša tveganje za depresijo?

Obstajajo še drugi prehrambni dejavniki, ki lahko igrajo vlogo pri duševnem zdravju. Raziskave so pokazale, da uživanje visoko predelanih živil povečuje tveganje za depresijo, kar pomeni, da je bolje izbirati polnovredna in nepredelana živila.

Prehranski strokovnjaki priporoča prehrano, bogato z zelenjavo, sadjem, polnozrnatimi žiti in minimalno predelanimi živili. Prav tako predlagajo upoštevanje pravila 80/20, kjer 80 odstotkov prehrane sestavljajo zdravi obroki, s preostalimi 20 odstotki pa lahko zaužijemo nekaj manj hranljivega.

Keatley poudarja, da so fermentirani izdelki, kot sta jogurt in kefir, odlični za zdravje črevesja, ker vsebujejo probiotike, ki podpirajo ravnovesje nevrotransmitorjev v možganih.

Prav tako so oreščki in semena bogata z omega-3 maščobnimi kislinami, ki zmanjšujejo telesna vnetja in izboljšujejo komunikacijo med črevesjem in možgani.

Ne morejo nadomestiti terapije

Ta študija je raziskovala, kako preprečiti depresijo, medtem ko se za njeno zdravljenje uporabljajo antidepresivi.

»Ni jasno, kako bi uživanje agrumov lahko vplivalo na ljudi, ki že trpijo za depresijo,« poudarja Saltzova in dodaja:

»Pomembno je poudariti, da ti sadeži niso nadomestilo za medicinsko terapijo. Ne prenehajte jemati zdravil in ne začnite jesti samo pomaranč.«

FOTO: Viktoria Korobova/Gettyimages

Vendar se strokovnjaki strinjajo, da so rezultati zanimivi. »To je nekaj, kar lahko zelo enostavno vključite v svojo prehrano in ima potencialno pozitiven učinek na duševno zdravje,« zaključuje Keatley.

Če imate radi pomaranče, je to še en razlog, da jih čim pogosteje jeste.