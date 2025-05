Vsak četrti bo doživel možgansko kap – stroka poziva k rednemu merjenju pritiska

Natančno si izmerite svoj krvni tlak, opozarja stroka ob današnjem svetovnem dnevu hipertenzije, ki je namenjen ozaveščanju o pasteh visokega krvnega tlaka in povezanih zdravstvenih zapletih. Visok krvni tlak ali hipertenzija je opredeljen kot sistolični krvni tlak, ki je stalno nad 140 mmHg, in/ali diastolični krvni tlak, ki je stalno nad 90 mmHg. Hipertenzija je dejavnik tveganja številka ena za bolezni srca, možgansko kap, ledvične zaplete in prezgodnjo smrt. Sam visok krvni tlak običajno ne povzroča simptomov, zato je nujno redno preverjanje, kar lahko opravimo med rednimi pregledi pri me...