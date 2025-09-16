Dokazano: vročinski valovi pospešujejo staranje

Poletje in z njim vročinski valovi so se na naši polobli res poslovili, a nova študija razkriva, da lahko dolgotrajna izpostavljenost visokim temperaturam staranje telesa pospeši v tolikšni meri kot redno pitje alkohola ali kajenje, piše Science alert.

Raziskavo je vodila ekipa strokovnjakov z univerze v Hongkongu, ki je analizirala podatke 24.922 Tajvancev. Ti so med letoma 2008 in 2022 opravljali zdravniške preglede. Raziskovalci so njihove podatke primerjali s številom vročinskih valov, ki so jim bili glede na naslov stalnega prebivališča izpostavljeni.

FOTO: Lenblr/Getty images

Rezultati so pokazali, da so imeli posamezniki, ki so bili večkrat izpostavljeni vročinskim valovom, višje vrednosti markerjev, povezanih z biološkim staranjem. V nasprotju s kronološkim staranjem, ki se meri v letih, biološko meri dejansko delovanje in stanje tkiv, organov in celic.

Udeležence so glede na stopnjo izpostavljenosti vročinskim valovom razdelili v štiri skupine. Vsak prehod v višjo skupino je pomenil dodatnih 0,023 do 0,031 let.

Raziskovalci so ugotovili, da so vročinski valovi po vplivu na biološko staranje primerljivi s kajenjem, pitjem alkohola, slabo prehrano in telesno nedejavnostjo.

FOTO: Tommaso79/Getty images

»Pretekle študije so že opozarjale na škodljive učinke vročinskih valov na zdravje in povezavo s staranjem, zlasti pri starejših, kar priča, da je staranje eden od načinov, kako se telo odziva na ta pojav,« so zapisali raziskovalci.

Ti so natančno povezali izpostavljenost vročinskim valovom z biološkim staranjem. Razumevanje te povezave lahko po njihovem mnenju pojasni mehanizme, kako vročinski valovi vplivajo na zdravje, in pomaga pri prilagajanju prebivalstva na podnebne spremembe.

Čeprav povezava ni povsem nova in raziskava ne dokazuje neposredne vzročne povezave, ima prednost pred mnogimi prejšnjimi študijami, saj je analizirala učinke vročine skozi daljše obdobje pri zelo velikem številu ljudi.

Ugotovitve dopolnjujejo razumevanje tako vročinskih valov kot staranja: skrajna vročina telesu škodi, biološko staranje pa je odvisno od številnih dejavnikov: od debelosti in prehrane do socialno-ekonomskega statusa.

Povprečne temperature na planetu se bodo v prihodnjih desetletjih še naprej višale, starejši, prebivalci podeželja in fizični delavci pa so pogosto bolj izpostavljeni vročini kot ostali.

FOTO: Xurzon/Getty images

»Študija poudarja potrebo po razvoju politik, ki bodo naslovile okoljske neenakosti in okrepile prilagoditvene zmožnosti prebivalstva na vplive vročinskih valov,« še pišejo raziskovalci.

Ugotovitve so še posebej pomembne v luči staranja populacije. Do leta 2050 bo kar 16 odstotkov svetovnega prebivalstva starejših od 65 let, zato je izjemno pomembno, da bodo dodatna leta tudi preživeta čim bolj zdravo.

»Naša raziskava poudarja potrebo po ciljno usmerjenih politikah in ukrepih, ki bodo krepili prilagoditvene sposobnosti, upočasnili in omogočili zdravo staranje,« so v raziskavi, objavljeni v znanstveni reviji Nature Climate Change, zaključili raziskovalci.