Vročinski val lahko ubije že v minuti! To morate vedeti

Z naraščajočimi temperaturami in poletnimi vročinskimi valovi se povečuje tudi tveganje za srčni infarkt, ki lahko doleti kogarkoli, kjerkoli in kadarkoli. Najpomembnejše, kar lahko storite zase ali za drugega, je, da simptome prepoznate pravočasno in takoj poiščete zdravniško pomoč.

Kaj se dogaja med srčnim infarktom?

Srčni infarkt nastane, ko je pretok krvi v del srčne mišice nenadoma prekinjen – najpogosteje zaradi krvnega strdka, ki zamaši žilo. Brez kisika začne srčno tkivo odmirati, zato šteje vsaka minuta. Hitra reakcija lahko odloči med življenjem in smrtjo.

Tako ga prepoznate pri sebi

Najpogostejši simptom je močna, stiskajoča bolečina v sredini prsnega koša, ki traja dlje kot nekaj minut in ne popusti ob počitku. Bolečina se lahko širi v levo roko, vrat, spodnjo čeljust, hrbet ali celo zgornji del trebuha. Vendar pa simptomi niso vedno očitni – včasih se pojavi le občutek nelagodja, pritiska ali napetosti v prsih. Pri starejših osebah in ženskah so znaki pogosto blažji ali netipični, včasih pa bolečine celo ni.

Pomembno je, da vsak izmed nas zna prepoznati srčni infarkt.

Spremljajoči simptomi, na katere morate biti pozorni:

Kratka sapa ali občutek dušenja, tudi v mirovanju.

Nenadna in izrazita utrujenost ali slabost, ki se lahko pojavi že več dni pred infarktom.

Mrzel, lepljiv znoj brez jasnega razloga.

Slabost, bruhanje ali prebavne motnje.

Vrtoglavica, omedlevica ali občutek omotičnosti.

Pospešen ali nepravilen srčni utrip, občutek, da srce preskakuje.

Če občutite katerega od teh simptomov, predvsem če traja več kot nekaj minut ali se stopnjuje – TAKOJ pokličite nujno medicinsko pomoč. Ne čakajte, da bo minilo!

Kako prepoznati infarkt pri drugih?

Če nekdo v vaši bližini nenadoma potoži nad bolečinami ali pritiskom v prsih, je videti bled, se poti, težko diha ali je zmeden in šibak – ne odlašajte. Posebno pozornost namenite osebam, ki nenadoma postanejo zelo utrujene, občutijo slabost, bruhajo ali tožijo zaradi bolečin v hrbtu, vratu, čeljusti ali roki – ne nujno samo levi.

Pri ženskah, starejših in sladkornih bolnikih so simptomi pogosto atipični: utrujenost, nespečnost, prebavne težave, bolečina v zgornjem delu hrbta ali čeljusti, pa tudi občutek tesnobe ali zaskrbljenosti brez jasnega razloga. Zato je nujno, da osebo poslušate in ne zanemarite niti »blagih« ali nenavadnih znakov.

Hitro ukrepanje je ključnega pomena. FOTO: Pixel_away Getty Images/istockphoto

Razlike med moškimi in ženskami

Moški običajno doživijo klasične simptome – izrazito bolečino v prsih, ki se širi, hladen pot, slabost in težko dihanje. Pri ženskah pa so pogostejši »tihi« simptomi: utrujenost, nespečnost, slabost, bolečine v hrbtu, vratu ali čeljusti, medtem ko je bolečina v prsih lahko šibka ali celo odsotna.

Ženske pogosto podcenijo simptome in odlašajo z iskanjem pomoči – kar je lahko usodno.

Kaj storiti ob sumu na srčni infarkt?

Takoj prekinite vse aktivnosti in se usedite ali ulezite.

Pokličite nujno pomoč – ne vozite se sami!

Če imate pri sebi aspirin (acetilsalicilno kislino) in niste alergični, ga prežvečite med čakanjem na reševalce.

Ne ignorirajte simptomov, tudi če so blagi ali nenavadni.

Zakaj je hitra reakcija ključna?

Hitro ukrepanje lahko reši srčno mišico – in življenje. Prej ko prejmete strokovno pomoč, večja je verjetnost popolnega okrevanja in manjše so dolgoročne posledice.

Srčni infarkt ni vedno dramatičen. Simptomi so lahko tihi, zahrbtni in jih pogosto pripišemo stresu, utrujenosti ali prebavnim težavam. Poslušajte svoje telo. Ne ignorirajte niti najmanjših opozoril in nikoli ne oklevajte pri iskanju pomoči.