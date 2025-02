Vročinski oblivi, nespečnost, nihanje razpoloženja? Razkrivamo, kaj vam lahko pomaga

Menopavza je pomembna prelomnica v življenju vsake ženske, izkušene pa povedo, da je to pogosto vse prej kot prijetno obdobje. Vročinski oblivi, nočno znojenje, glavoboli, razbijanje srca, nespečnost, spremembe razpoloženja, motnje koncentracije, suhost nožnice, uhajanje urina, kožne spremembe in povišana telesna masa so pogosti spremljevalci vsakdanjika ženske v zrelih letih, kot pravijo strokovnjaki, pa lahko sprememba življenjskega sloga občutno ublaži nelagodje. Na vrhu seznama prednostnih nalog naj bo sprememba jedilnika, poudarjajo.

Sadje in zelenjava naj bosta sveža in ekološkega izvora.

Izbirajmo polnozrnato! FOTO: Marilyna/Getty Images

Sezonsko in lokalno

V ospredju naj bodo beljakovine, ki jih telo ob menopavzi potrebuje več kot sicer. Kakovostno meso in ribe naj bodo pogosto na krožniku, ne pozabimo na mlečne izdelke in jajca ter fermentirane izdelke iz soje. Za dragocene prehranske vlaknine, ki med drugim uravnavajo raven krvnega sladkorja in prebavo, uživamo sadje, zelenjavo, stročnice in polnozrnate izdelke, kot so kruh in testenine. Sadje in zelenjava naj bosta sveža in ekološkega izvora; prehranjujemo se sezonsko in sočnih ter okusnih plodov, če je le mogoče, ne obdelujemo temperaturno in tako ohranimo kar največ hranil.

Maščobe potrebujemo za zdrave sklepe, delovanje možganov, srce in ožilje ter mladostno kožo. Med olji izbiramo hladno stiskana.

Maščobe potrebujemo za zdrave sklepe, delovanje možganov, srce in ožilje ter mladostno kožo. Med olji posegamo po hladno stiskanih. Pri prehrani izbiramo manj mastna živila, predvsem pa naredimo križ čez ocvrte izdelke in škodljive dodatke, kot sta smetana in majoneza. Odločamo se za zdrave maščobe, ki jih najdemo v morskih ribah, kot so skuša, sardele, losos in orada, semenih, oreških, avokadu in, kot rečeno, kakovostnih rastlinskih oljih, kot so oljčno, laneno in orehovo.

Zdrave maščobe so nujne. FOTO: Monticelllo/Getty Images

Zdravo prehrano v menopavzi lahko z eno besedo označimo kot mediteransko, ki tudi po oceni Evropskega združenja za menopavzo blaži neugodne simptome. Pri tem pa je ključna predvsem disciplina posameznice, ki mora obroke tudi ustrezno zmanjšati oziroma omejiti količino hrane na krožniku, skrbeti za redno in tudi intenzivno rekreacijo ter uživati dovolj vode. Na črnem seznamu naj bodo sladka in predelana živila, zamrznjena hrana, gazirane in sladkane pijače, alkohol in tobačni izdelki.