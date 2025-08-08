Vročina poleti lahko močno vpliva na žilni sistem, noge imajo rade hladno vodo

Visoke temperature močno vplivajo na naše telo, še posebno na žilni sistem. Ko se soočamo z vročino, pride do širjenja krvnih žil, ki omogoča povečanje pretoka krvi, kar telesu pomaga pri odvajanju odvečne toplote in s tem uravnavanju telesne temperature.

Vendar pa lahko ta mehanizem postane problematičen za posameznike z že obstoječimi težavami z venami. Med vročinskimi valovi se še dodatno napolnijo s krvjo, kar lahko povzroči otekanje, bolečine, srbenje in druge oblike neugodja, tudi nastanek krvnih strdkov. Hitro širjenje in krčenje žil med prehajanjem iz vročega v klimatizirano okolje obremenjuje oslabljene venske stene in vodi do povečanega kopičenja krvi v nogah zaradi upočasnjenega krvnega obtoka.

Čim večkrat jih dvignite. FOTO: Andreypopov/Getty Images

Zaradi tega so vene poleti bolj nagnjene k draženju in vnetju. Pri ljudeh s krčnimi žilami ali kronično vensko insuficienco se simptomi običajno poslabšajo.

Ne na sonce

Težave lahko omilite s pitjem zadostne količine tekočin, kar pomaga ohranjati telo hladno in zmanjšuje tveganje za prekomerno razširitev žil. Popijte od dva do tri litre tekočine dnevno, najbolje vode. Priporočljivo je zmanjšati vnos soli, saj ta zadržuje vodo v telesu in povečuje pritisk na vene, kar lahko poslabša simptome, kot so otekanje in bolečine.

Ne izpostavljajte se soncu, zlasti v najbolj vročih urah dneva, raje se umaknite v senco ali klimatizirane prostore. Nosite lahka, zračna oblačila svetlih barv.

Izogibajte se daljšemu stanju ali sedenju. Gibanje pospešuje prekrvitev in pomaga pri učinkovitem delovanju žil. Redna telesna aktivnost (najmanj 30 minut na dan) pomaga ublažiti negativne učinke vročine na zdravje žil. Idealni so plavanje, hoja in kolesarjenje. Ne telovadite v času največje vročine. Namesto tega vadbo načrtujte zgodaj zjutraj ali pozno zvečer, ko so temperature nižje, kar zmanjša obremenitev žil in izboljša splošno udobje.

2–3 litre tekočine na dan popijte poleti.

Zdravje na krožniku

Zdrava prehrana igra pomembno vlogo tudi pri zdravju žil. Jejte zdrave obroke z malo mesa in veliko zelenjave. Na jedilnik uvrstite hrano, ki podpira žile, kot so borovnice, grozdje in temna čokolada, ki vsebujejo flavonoide, ter česen, ingver in maščobne kisline omega-3, ki delujejo protivnetno. Ne kadite. Kajenje zoži žile in pospeši poškodbe ožilja.

Flavonoidov polne borovnice podpirajo zdravje žil. FOTO: Lilit Amirkhanian/Getty Images

Kompresijske nogavice pomagajo zmanjšati otekanje in izboljšati prekrvitev v nogah. Koristi tudi dvigovanje: noge dvignite nad glavo, poleg tega jih čez dan večkrat oprhajte s hladno (ne ledeno!) vodo. Hladite jih lahko tudi s hladilnimi geli, ki so brez recepta na voljo v lekarnah.

Čeprav lahko ti preventivni ukrepi znatno pripomorejo k zmanjšanju težav z venami, je včasih potrebna strokovna pomoč. V primeru vztrajnih težav je priporočljivo poiskati nasvet zdravnika, ki bo predlagal ustrezno zdravljenje, s katerim boste obvladovali simptome in preprečevali nadaljnje zaplete.