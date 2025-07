Vreme pogosteje nagaja ženskam, še posebej v menopavzi

Pojavnost meteoropatije narašča, kar je povezano z nezmožnostjo posameznikov, da se prilagodijo vremenskim nihanjem. Sodobni življenjski slog, ki vključuje dolgotrajno bivanje v zaprtih klimatiziranih prostorih, prispeva k tej težavi. Elektromagnetni valovi, ki obkrožajo ljudi, vplivajo na mehanizme samoregulacije telesa, kar vodi do simptomov meteoropatije.

Meteoropatija se pojavlja v dveh oblikah: primarni in sekundarni. Primarna oblika prizadene zdrave ljudi, ki se pritožujejo nad bolečinami v mišicah in sklepih, spremembami razpoloženja in fizično šibkostjo, medtem ko sekundarna oblika prizadene bolnike s kroničnimi boleznimi, kot so kardiovaskularne in obstruktivne pljučne bolezni. Meteorološki dejavniki, kot so zračni tlak, temperatura, vlaga, oblačnost, vremenske fronte, hitrost vetra, padavine in sončna svetloba, vplivajo na zdravje ter so povezani s spremembami koncentracije možganskih nevrotransmiterjev.

Kaže se lahko kot bolečine v mišicah ali sklepih, pa tudi v spremembah razpoloženja.

Meteoropatija zahteva celovit pristop k zdravljenju in obvladovanju simptomov. Fizioterapija in specifične vaje zmanjšajo bolečine, nastale zaradi vremenskih sprememb. Raztezne vaje, krepitev mišic in vzdržljivostne vaje lahko pripomorejo k zmanjšanju bolečin v glavi, vratu in ramenih. Intenzivnost in trajanje vaj mora določiti fizioterapevt glede na prag bolečine posameznika. Pomembno je tudi vzdrževanje zdravega življenjskega sloga, ki vključuje redno telesno aktivnost, uravnoteženo prehrano, bogato s svežim sadjem in zelenjavo, ter ustrezno nadomeščanje tekočin.

Farmakološki pristopi k zdravljenju meteoropatije vključujejo uporabo nesteroidnih protivnetnih zdravil in zdravil proti vrtoglavici, kot so dimenhidrinat, difenidol in difenhidramin. Specifično zdravljenje za meteoropatijo še ni razvito, zato se pogosto prilagaja posamezniku.

Študija o hormonih Študije kažejo, da meteoropati pogosto izkazujejo povišane ravni adrenokorti-kotropnega hormona (ACTH), kar vodi do simptomov, kot so palpitacije, anksioznost in razdražljivost. Nasprotno pa so endorfini, znani kot hormoni sreče, zmanjšani, kar znižuje prag bolečine.

Aurikularna akupunktura je bila nedavno prepoznana kot učinkovita pri zmanjševanju simptomov, ki jih povzročajo vremenske spremembe. Zeliščni pripravki, kot so kamilica, baldrijan, ginseng in guarana, lahko zmanjšajo napetost, izboljšajo kognitivne funkcije in zmanjšajo anksioznost. Dopolnila, bogata z magnezijem in vitaminom B kompleks, prav tako pomagajo pri obvladovanju simptomov.

Hitra nihanja temperatur in druge spremembe vplivajo na naše počutje. FOTO: Batuhan Toker/Getty Images/istockphoto