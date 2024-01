Vadba med nosečnostjo: dobra je za mamo in otroka

»Pravilne vaje v nosečnosti imajo številne prednosti, med drugim pripomorejo k zdravju in dobremu počutju nosečnice, preprečujejo nekatere z nosečnostjo povezane težave, pozitivno vplivajo na otrokov razvoj in porod,« pravi trenerka fitnesa za ženske Nuša Gnezda, ki se pri svojem delu posveča predvsem vadbi mamic pred porodom in po njem. Nuša Gnezda: "Vaje med nosečnostjo preprečujejo nekatere z nosečnostjo povezane težave, pozitivno vplivajo na otrokov razvoj in porod." Kaj je bil glavni razlog, da ste se osredotočili na to ciljno skupino? Lastna nosečnost in porod sta me popeljala v razis...