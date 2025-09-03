Voditeljica Helena Pirc: Večkrat recite življenju »da« kot »ne«

Ko mi nekdo reče »ah, ta leta«, mu odgovorim …

A je že sobota?

Leta so samo številka, ker …

Je toliko pomembnejših stvari v življenju, da če ne bi bilo rojstnih dni, na leta sploh pomislili ne bi.

Mnogo naših gledalcev in gostov živi bolj pestro, bolj polno in bolj zanimivo življenje kot marsikdo v dvajsetih.

Mladost je čas …

Zaljubljenosti, zabave, druženja, potovanj, učenja …

Zrela leta pa so čas …

Zaljubljenosti, zabave, druženja, potovanj, učenja … In še vsega tistega, za kar v mladosti ni bilo časa.

Nova sezona oddaje bo prinesla …

Nova vprašanja, globoke pogovore, zanimive zgodbe, nekaj nostalgije. Morda kakšno solzo, zagotovo pa kakšen nepričakovan nasmeh.

Starejšim se boste trudili čim bolj odpreti vrata tudi v digitalni svet, ker …

So starejši skozi vrata v digitalni svet že zdavnaj vstopili, mi smo samo njihovi vodiči v svetu, ki se izredno hitro spreminja.

Odzivi gledalcev, ki na laž postavljajo stereotipe o starejših, so …

Nikoli nisi premlad ali prestar, da se naučiš česa novega. Kjer koli, kadar koli, kar koli, vsaka nova izkušnja doda kamenček v mozaiku našega védenja.

Največja modrost zrele osebe, ki jo nosim s seboj, je …

Ne obsojaj, zelo verjetno je, da ne poznaš celotne zgodbe.

Da bi ostali v starosti vitalni, danes …

Poskrbite za uravnoteženo prehrano, gibanje, druženje in večkrat recite življenju »da« kot »ne«.

Zdaj pogosto slišimo besedo dolgoživost, ko jo slišim sama, ob tem pomislim …

Vsi si želimo živeti dolgo, a ob tem vedno pomislim na filozofijo slovenskega društva Hospic: »dodajati življenje dnevom in ne dneve življenju.«

Vseživljenjsko učenje pomeni …

Sebe v zrelih letih vidim …

Tako kot zdaj, le s kakšno gubo več.

Moj prvi spomin na »nastop« pred kamero je …

Statiranje za reklamo v študentskih letih.

V televizijski ekipi sem jaz tista, ki vedno …

Ostanem mirna in preudarna, saj verjamem, da se bo vse rešilo in uredilo.

Helena pred in za kamero je …

Ista oseba, le da se zna Helena za kamero tudi razjeziti ali si dovoli imeti slab dan.

Ko se delovnik konča, me boste najverjetneje našli …

Sredi kartanja z družino, na dolgem sprehodu s slušalkami v ušesih ali ob knjigi in skodelici čaja.