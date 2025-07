Vnetja sečil: po seksu tveganje večje

Vnetja sečil so na splošno pogostejša pri ženskah zaradi specifičnih anatomskih razlik med spoloma. Ena glavnih razlik je krajša sečnica pri ženskah, kar omogoča bakterijam lažji dostop do mehurja. Moški imajo daljšo sečnico, ki vključuje tudi prostato, kar predstavlja dodatno oviro za bakterije.

Ženske so bolj dovzetne za vnetja sečil, še posebno v določenih življenjskih obdobjih, kot je menopavza. »Med menopavzo se raven estrogena v telesu znatno zniža, kar vpliva na sluznico sečil. Ta postane tanjša in manj odporna proti okužbam,« pojasnjuje urolog doc. dr. Simon Hawlina, dr. med., s Kliničnega oddelka za urologijo UKC Ljubljana.

Pitje dovolj tekočine je pomembno tudi za preprečevanje vnetij. FOTO: Insta_photos/Getty Images

Kako naj si ženske pomagajo? »Lokalni preparati z estrogenom lahko pomagajo ublažiti te spremembe, saj imitirajo naravno stanje pred menopavzo. Uporaba teh preparatov krepi sluznico in povečuje število koristnih bakterij, ki preprečujejo vnetja,« izpostavlja doc. dr. Hawlina. Poleg obiska pri ginekologu, ki bo predpisal preparat, pa lahko za svoje zdravje marsikaj storimo tudi sami.

»Retrogradno širjenje bakterij skozi sečnico je še en pomemben dejavnik za nastanek vnetij sečil. Bakterije iz rektalnega dela ali zunanjih genitalij lahko vstopijo v sečnico in povzročijo okužbo. Pomembno je, da se ženske zavedajo pravilne higiene, zlasti po spolnih odnosih, ko je tveganje za prenos bakterij večje. Priporočljivo je, da se izogibajo prekomernemu umivanju z agresivnimi sredstvi, saj to lahko poruši naravno ravnovesje koristnih bakterij,« opozarja. Poleg tega je ključnega pomena zadosten vnos tekočin, ki pomaga pri izpiranju bakterij iz sečil. »Redno pitje vode zmanjšuje koncentracijo bakterij in preprečuje njihovo naselitev v mehurju,« pove.

Med menopavzo je sluznica sečil tanjša in manj odporna proti okužbam.

Čas, da se mehur zaceli

Ko se z vnetji že soočamo, si lahko pomagamo z domačimi zdravili, kot so ameriške brusnice in drobnocvetni vrbovec. Ameriške brusnice vsebujejo snovi, ki preprečujejo, da bi se bakterije pritrdile na stene sečil, drobnocvetni vrbovec pa deluje antiseptično in pomaga zmanjšati vnetje.

Brusnice vsebujejo snovi, ki preprečujejo, da bi se bakterije pritrdile na stene sečil. FOTO: Yuliya Shauerman/Getty Images

Za zdravljenje akutnih vnetij sečil so pogosto potrebni antibiotiki. »Pri ponavljajočih se vnetjih sečil se lahko uporablja tudi profilaktična uporaba antibiotikov v manjših odmerkih za daljše obdobje, da se prepreči ponovna okužba. Akutne faze okužbe se zdravijo z močnimi antibiotiki po shemi, ki jo predpiše zdravnik, nato pa se lahko nadaljuje z manjšimi odmerki za nekaj tednov, da se zagotovi popolno okrevanje in prepreči ponovitev okužbe,« pove sogovornik.

Trajanje zdravljenja je pomembno za to, da se zaceli vnetje, ki je v bistvu rana: »Če bi s cistoskopijo pogledali v sečni mehur, bi videli ogromno ran po površini sečnika, in to boli. Zato med vnetjem boli v spodnjem delu trebuha. Potreben je čas, da se mehur zaceli in znova dobi naravno membrano, ki preprečuje bakterijam, da bi poškodovale sluznico.«

Ponavljajočih se vnetij se moramo lotiti s celovitim pristopom, s pomočjo sredstev, ki jih predpiše zdravnik, pa tudi z upoštevanjem pravil higiene, zadostnim vnosom tekočin in naravnimi pripravki. Le tako bomo lahko učinkovito zmanjšali pojavnost in resnost vnetij sečil ter izboljšali kakovost življenja.