Vložke redno menjamo, priporočljivo je pogostejše umivanje

Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije ima na svetu vsak mesec menstruacijo 1,8 milijarde žensk. Pravilna higiena med menstruacijo je nujna, priporočljivo je pogostejše umivanje intimnih predelov, najbolje le z vodo. Dan menstrualne higiene, 28. maj, se je rodil z namenom ustvariti svet, v katerem menstruacija ni nekaj, česar bi se bilo treba sramovati.

Nosite spodnje perilo iz naravnih materialov.

Osnova dobre higiene je redna menjava sanitarnih izdelkov, vložkov ali tamponov. Še posebno pri tamponih je zelo pomembno, da jih menjamo redno, saj s tem preprečimo toksični šok, ki nastane zaradi predolge uporabe. Bolje je, da izberemo manj vpojne tampone, saj nas bo to prisililo k bolj pogosti menjavi.

Po novem so na voljo tudi menstrualne hlačke. Tako kot skodelica so bolj ekološke, saj so primerne za večkratno uporabo. Pripomočke, kot je menstrualna skodelica, je treba po vsaki uporabi temeljito očistiti; zamenjati jih je treba na vsake od štiri do šest ur, da preprečimo rast bakterij in neprijeten vonj.

Samo z vodo

Pred menjavo higienskih pripomočkov in po njej je nujno umiti roke, saj na tak način preprečujemo infekcije. Udobna, široka oblačila iz materialov, ki dihajo, pripomorejo k večji zračnosti, s tem pa zmanjšajo možnosti za neprijeten vonj in možnost razvoja klic. Še posebno pomembna je izbira spodnjega perila, ki naj bo udobno in iz naravnih materialov. Pijte dovolj vode, saj s tem zagotovite izpiranje urinarnega trakta in pomagate preprečevati infekcije.

Uporabljajte neodišavljen toaletni papir, vložke in tampone.

Med menstruacijo še bolj skrbno umivajte genitalije. Nujno je vsakodnevno umivanje. Ko greste na stranišče, se brišite s sprednje strani nazaj. Vagina se čisti sama, zunanje spolovilo ali vulvo pa umivajte z vodo. Umivanje vagine s sredstvi, ki poškodujejo naravni pH, je škodljivo in lahko povzroči vaginalno infekcijo, denimo pojav glivic. Uporabljajte neodišavljen toaletni papir, vložke in tampone. Tudi parfumi lahko škodujejo naravnemu pH.

Kaj pa če menstruacijo enostavno preskočite? Hormonske tabletke, ki jih sicer jemljemo proti zanositvi, omogočajo, da menstruacijo popolnoma preskočite tudi po več mesecev skupaj, če želite. »Krvavitev nima zdravstvenih koristi ali medicinske potrebe. Ne glede na to, ali gre za izogibanje bolečim, močnim mesečnim menstruacijam ali za načrtovanje počitnic na plaži, bi morale biti ženske obveščene o svojih možnostih za uravnavanje menstruacije,« poudarja ginekologinja Kimberly Kho, dr. med.

Pred menjavo vložkov ali tamponov in po njej si umijte roke. FOTO: Liudmila Chernetska/Getty Images

Namesto za klasične pripomočke se lahko odločite za menstrualno skodelico. FOTO: Manassanant Pamai/Getty Images