Virus Zahodnega Nila že pri naših sosedih, trije zaradi okužbe umrli

V osrednji in južni Italiji so v zadnjih desetih dneh trije ljudje umrli zaradi okužbe z virusom Zahodnega Nila. V ponedeljek sta umrla 77-letni moški iz pokrajine Frosinone južno od Rima in 80-letnik iz mesta Caserta, 20. julija pa je zaradi okužbe s tem virusom umrla 82-letna ženska v pokrajini Latina.

Pristojne oblasti domnevajo, da se je 77-letnik okužil v deželi Kampanja, kjer je živel. Oba moška sta pred okužbo imela več predhodnih bolezni.

Zdravstvene oblasti so odredile veterinarski in ekološki nadzor v pokrajinah Frosinone, Latina in nekaterih delih Rima. Po navedbah strokovnjakov je opazen porast števila primerov v nekaterih pokrajinah med drugim posledica številnih kanalov, močvirij in stoječih voda, kjer se razmnožujejo komarji, ki prenašajo virus. Razmnoževanje komarjev pa je pospešila tudi mila zima.

Znaki podobni gripi

Dodatna težava je veliko število vran in galebov, s katerih komarji prenašajo virus na ljudi in v redkih primerih tudi na živali.

Virus Zahodnega Nila, ki so ga odkrili leta 1937 na severozahodu Ugande, se prenaša na človeka večinoma s pikom okuženega komarja. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) večina okuženih ljudi ne kaže znakov bolezni ali pa imajo znake podobne gripi, kot so vročina, glavobol, bolečine v mišicah in utrujenost. V nekaterih primerih ima lahko bolezen hud potek, vključno s prizadetostjo osrednjega živčnega sistema. Večina primerov okužb se pojavlja od sredine julija do konca septembra.

V Sloveniji naravne danosti po navedbah NIJZ omogočajo obstoj prenašalca ter skupno nakazujejo na možnost pojava virusa Zahodnega Nila.