Vene se rade gibajo, ne marajo pa visokih pet

Med poglavitnimi dejavniki tveganja za kronično vensko bolezen je starost, takoj za njo pa sta nosečnost in dednost, bolezen je pogostejša tudi pri ženskah. Ne smemo pozabiti niti na grožnje sodobnega časa, torej dejavnike, na katere lahko absolutno vplivamo, to so dolgotrajno sedenje, debelost, pomanjkanje gibanja in sedenje, ki občutno ovirajo krvni obtok in delovanje venskih zaklopk ter tako spodbujajo nastanek krčnih žil in povezanih tegob.

Zastaja kri

Kronično vensko bolezen najpogosteje spremljajo tope ali pekoče bolečine v nogah, občutek težkih, utrujenih, napetih nog, otekanje, srbenje in nemirne noge, zlasti okoli gležnjev, krči v nogah ponoči, pajkaste žile, metličaste vene, krčne žile, pozneje kožne spremembe, trda, brazgotinasta koža goleni, vnetje kože in celo venska razjeda, med zelo nevarne zaplete spada tudi globoka venska tromboza kot posledica zastajanja krvi v veni.

Čim manj sedimo, nikoli s prekrižanimi nogami.

Vseh dejavnikov tveganja ne moremo preprečiti, s preventivnim delovanjem pa lahko bolezen pomagamo ublažiti ali preložiti. Telesna dejavnost je na prvem mestu, v poštev pridejo predvsem nordijska hoja, pohodništvo, kolesarjenje in plavanje: vse te discipline krepijo mišice v nogah in izboljšujejo delovanje mišične črpalke, ki omogoča potiskanje krvi iz nog navzgor v srce. Pozabimo na dvigalo, ko je le mogoče, hodimo. Stopnice delujejo na vene zelo blagodejno! Čim manj sedimo, nikoli s prekrižanimi nogami, na delovnem mestu se večkrat razgibamo.

Nosimo ohlapna oblačila in udobno obutev, izogibamo se čevljem z visoko peto. Pozabimo na kopeli, savne in izpostavljanje sonce, saj vročina razširi vene v nogah in upočasni pretok oziroma spodbuja zastajanje krvi. Noge si kar se da pogosto prhamo z mrzlo vodo in tako pomagamo ožiti vene ter pospeševati pretok krvi.

Med zelo nevarne zaplete spada globoka venska tromboza.

Prehranjujemo se zdravo in uravnoteženo, da preprečujemo odvečne kilograme, z dovolj vlakninami in tekočine pa preprečujemo zaprtje. Po potrebi in ob priporočilu zdravnika uporabljamo kompresijske povoje ali nogavice, za podporo venam pa so na voljo tudi zdravila brez recepta, ki krepijo elastičnost žil in ščitijo venske stene. Ob napredovali bolezni ali zapletih bo zdravnik priporočal dodatno, morda tudi kirurško zdravljenje.

Zdravnik bo morda priporočil kompresijske nogavice. FOTO: Juliealexk/Getty Images