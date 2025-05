Velja za eno najbolj zdravih začimb, a previdno! Lahko tudi škoduje

Cimet, ki ga pridobivamo iz posušene skorje dreves iz rodu cinnamomum, ima dolgo zgodovino uporabe v tradicionalni medicini. V različnih kulturah so ga uporabljali za lajšanje prebavnih težav, izboljšanje teka in zdravljenje vnetij. Danes se cimet pogosto prodaja kot prehransko dopolnilo, ki naj bi pomagalo pri zdravljenju sladkorne bolezni, spodbujanju izgube telesne teže ter lajšanju simptomov alergij.

Potencialne koristi cimeta za zdravje so bile tudi predmet številnih raziskav. Nekatere študije so pokazale, da bi lahko cimet pomagal pri uravnavanju ravni sladkorja v krvi in izboljšanju občutljivosti na inzulin, kar je še posebej pomembno za bolnike s sladkorno boleznijo tipa 2.

Cejlonski manj nevaren

Prav tako so preliminarne raziskave nakazale, da bi lahko uporaba cimeta v obliki pršila za nos pomagala pri zdravljenju alergijskega rinitisa. Kljub tem obetavnim rezultatom pa Nacionalni center za komplementarno in integrativno zdravje (NCCIH) poudarja, da raziskave še niso dovolj prepričljive, zato cimeta še ne morejo priporočiti za zdravljenje kateregakoli zdravstvenega stanja.

Pri uživanju cimeta pa je potrebna tudi previdnost. Cassia cimet, ki je najpogostejši tip cimeta v Severni Ameriki, namreč vsebuje visoke ravni kumarina, ki deluje kot antikoagulant, torej preprečuje strjevanje krvi. Prekomerno uživanje lahko zato poveča tveganje za krvavitve, še posebej pri ljudeh, ki že jemljejo zdravila za redčenje krvi. Cejlonski cimet, znan tudi kot »pravi« cimet, vsebuje manj kumarina, vendar previdnost tudi v tem primeru ne bo odveč.