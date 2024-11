Včasih se zakona ne da rešiti

Ločitev ali razhod ni enostavna odločitev, pravzaprav so številni ljudje prilagodljivi in popustljivi in poskusijo vse, da bi rešili zakon. A včasih to kljub vsemu trudu ni dovolj, pogosto pa je dovolj le kaplja čez rob, da je ves vloženi trud zaman in se partnerja razideta. Kaj je torej lahko usodno?

Odvisnost

Slovenija je po količini zaužitega alkohola na prebivalca v svetovnem vrhu, zato ni nobena skrivnost, da je alkohol s posledicami pogosto krivec za razpad zakona. Nemalokrat hodi z roko v roki še s katero drugo odvisnostjo in pripelje do točke, ko se je treba odločiti zase, pa čeprav ne več v dvoje. Posledice odvisnosti so pogosto tako daljnosežne, da kljub morebitnemu zdravljenju odnosa ni več mogoče reševati.

Nezvestoba

Nezvestoba je nekaj najbolj nezaslišanega na svetu, kljub temu da podatki kažejo, da skoraj polovica moških ali žensk vara ali je že prevaralo partnerja. Nekaterim to uspe zadržati zase, drugim ne, presenetljivo pa veliko partnerjev najde razumevanje. Kljub temu se mnogi odločijo za konec odnosa, da lahko začnejo znova s kom drugim.

Nasilje

Nasilje v odnosu je pogostejše, kot si želimo priznati, žrtve pa velikokrat tihe, prestrašene, osramočene ... Zlorabljeni so lahko tudi moški. Skratka, kdor zbere dovolj moči, da se nasilju upre, je zmagovalec posebne vrste. Ni razloga, da bi kdor koli prenašal nasilje, zato je rešitev ločitev.

Odtujenost

Vsak potrebuje prostor in čas zase, vendar to ni odtujenost, zaradi katere partnerja živita vsak v svojem svetu. Oddaljenost je lahko fizična ali pa čustvena, pojavi se tudi v zdravem odnosu, vendar ne traja dolgo, če se partnerja o tem znata pogovarjati. Če pa minejo leta in se partnerja ne znata več približati drug drugemu, odtujenosti lahko sledi ločitev.