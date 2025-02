Vas srbijo oči? Ne ponavljajte te napake, ki lahko škodi vašemu vidu

Čeprav se ne zdi tako, si lahko z drgnjenjem oči povzročimo težave, ne le rdečine, tudi podočnjake in gubice in celo hujša stanja, kot je denimo glavkom, poškodujemo lahko površino očesa, tudi izzovemo okužbo.

Strokovnjaki svetujejo, da se drgnjenju oči izogibamo, saj lahko tako preprečimo dolgoročne zaplete. Če nas oči srbijo ali so suhe, jih ne smemo pometi, ampak si raje pomagajmo s hladnim obkladkom, ki zmanjšuje srbečico in blaži draženje.

Kaj lahko povzroča srbečico v očeh?

Srbečica v očeh je pogost simptom in jo lahko povzročijo različni dejavniki, med katerimi so najpogostejši:

Alergije – cvetni prah, prah, dlake hišnih ljubljenčkov, kozmetika

– cvetni prah, prah, dlake hišnih ljubljenčkov, kozmetika Suhe oči – dolgotrajno delo za računalnikom, suh zrak, klimatizirani prostori

– dolgotrajno delo za računalnikom, suh zrak, klimatizirani prostori Infekcije – bakterijske ali virusne okužbe, kot je konjunktivitis

– bakterijske ali virusne okužbe, kot je konjunktivitis Kontaktne leče – nepravilna uporaba, dolgotrajno nošenje, umazane leče

– nepravilna uporaba, dolgotrajno nošenje, umazane leče Očesna utrujenost – prekomerno gledanje v ekrane, branje v slabih svetlobnih pogojih

– prekomerno gledanje v ekrane, branje v slabih svetlobnih pogojih Reakcije na kozmetiko ali kreme – dražilne sestavine v ličilih ali kremah za obraz

– dražilne sestavine v ličilih ali kremah za obraz Okoljski dejavniki – dim, onesnažen zrak, kemikalije

Kako si pomagati?

Uporaba umetnih solz oziroma vlažilnih kapljic je odlična rešitev za preprečevanje suhosti in draženja. Hladen obkladek lahko pomiri razdražene oči in zmanjša otekanje. Pomembno je tudi, da se izogibate alergenom, zato poskrbite za čiste prostore in uporabljajte zračne filtre.

Nošenje sončnih očal pomaga zaščititi oči pred škodljivimi UV-žarki in zunanjimi dražljaji, kot so veter in prah. Če nosite kontaktne leče, jih redno menjajte in pravilno čistite, saj lahko umazane leče povzročijo okužbe in dodatno draženje. Prav tako bodite previdni pri uporabi kozmetike – izberite hipoalergene izdelke, ki ne vsebujejo dražilnih snovi, saj lahko nepravilno izbrana ličila poslabšajo občutljivost oči.

Kdaj obiskati zdravnika? Če se srbečica ne umiri v nekaj dneh.

Če se pojavi močna bolečina v očeh.

Če se vid nenadoma poslabša ali postane meglen.

Če oči postanejo močno rdeče in gnojijo.

Če opazite močno otekanje vek ali občutljivost na svetlobo.

Oči so eden naših najdragocenejših organov, zato jih je pomembno zaščititi in se izogibati slabim navadam, kot je drgnjenje. Če težave vztrajajo, pa ne odlašajte z obiskom specialista.