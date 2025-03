Vas skrbi, da boste zboleli za Alzheimerjem? Zdravniki so odkrili, kaj ga preprečuje

Znanstvena raziskava na univerzah UC Berkeley, Stanford in UC Irvine, je pokazala, da globok spanec bistveno pozitivno vpliva na kognitivno funkcijo pri starejših odraslih.

Ugotovili so, da so posamezniki z možganskimi spremembami, povezanimi z Alzheimerjevo boleznijo, bolje opravili teste spominske funkcije, če so dobili več globokega spanca, medtem ko tisti, ki niso imeli zadostnega globokega spanca, niso dosegli enakih rezultatov.

Spanec kot faktor zdravja

Globok spanec, znan tudi kot počasnovalovno spanje (NREM), je ključnega pomena za odstranjevanje odpadnih produktov iz možganov, vključno s proteini amiloid-beta in tau, ki so povezani z Alzheimerjevo boleznijo. Maiken Nedergaard, raziskovalka na Ameriškem nevrološkem združenju, je poudarila, da glymfatični sistem, ki med spanjem odstranjuje te odpadne produkte, igra ključno vlogo pri preprečevanju nevrodegenerativnih bolezni.

Raziskave so pokazale, da lahko motnje v spanju, zlasti v globokem in REM spanju, povečajo tveganje za Alzheimerjevo bolezen. Starejši odrasli z motnjami spanja pogosto kažejo povišane ravni amiloida-beta v možganskih regijah, kot sta hipokampus in talamus, ki sta ključna za spomin in kognicijo, zato je med spanjem pomembno, da se možgani očistijo presnovnih odpadkov, kar preprečuje kopičenje škodljivih proteinov.

Pomembnost kakovosti spanja je neizpodbitna. Zdravila za spanje, kot je melatonin, lahko izboljšajo REM spanje in zmanjšajo kopičenje tau in amiloida, vendar imajo lahko stranske učinke. Zato je bolj priporočljivo izboljšati spanec na naravne načine, kot so izogibanje kofeinu, redna telesna vadba, omejevanje časa pred zasloni in topla prha pred spanjem.

Zdrave spalne navade so ključne za ohranjanje kognitivnega zdravja in preprečevanje Alzheimerjeve bolezni. Raziskave še naprej poudarjajo, da je globok spanec dejavnik tveganja, ki lahko upočasni molekularne spremembe v možganih in pomaga ohranjati spomin ter kognitivne funkcije.

Raziskave spanja pri Downovem sindromu in Alzheimerjevi bolezni

Povezava med Downovim sindromom in Alzheimerjevo boleznijo je že dolgo znana. Ljudje z Downovim sindromom imajo zaradi dodatne kopije kromosoma 21 večjo verjetnost za razvoj Alzheimerjeve bolezni, saj ta kromosom vsebuje gene, povezane s proizvodnjo amiloid-beta proteinov. Ti proteini se kopičijo v možganih in povzročajo nevrodegenerativne spremembe, značilne za Alzheimerjevo bolezen.

Raziskave, ki jih financira Alzheimer's Research UK (Raziskave Alzheimerjeve bolezni Združenega kraljestva), se osredotočajo na vpliv kakovosti spanja na možgane ljudi z Downovim sindromom. Dr. Stephanie Brown in njena ekipa na Univerzi v Cambridgeu preučujejo, ali lahko izboljšanje kakovosti spanja upočasni ali prepreči Alzheimerjeve spremembe v možganih. Njihova študija vključuje prostovoljce z Downovim sindromom in brez njega, da bi ugotovili, ali obstajajo razlike v možganskih spremembah zaradi dodatnega kromosoma ali drugih dejavnikov.

Eden izmed prostovoljcev, Ed Pinches, je pojasnil, kako poteka sodelovanje v raziskavi. Po prejemu e-poštnega vabila se je udeležil testiranj, ki so vključevala vprašalnike o spanju, odvzem krvi in možganski pregled. Po pregledu je nosil Fitbit in oksimeter za merjenje spanja in vitalnih funkcij. Podatki, zbrani med tednom, bodo pomagali raziskovalcem oblikovati natančnejšo sliko o vplivu spanja na zdravje možganov.

Sodelovanje prostovoljcev, kot je Ed, je izjemno pomembno za napredek v raziskavah Alzheimerjeve bolezni. Join Dementia Research (Pridružite se raziskavam demence) omogoča ljudem, da se prijavijo za sodelovanje v raziskavah, kar povečuje možnosti za odkritje novih načinov za preprečevanje ali zdravljenje demence. Ed je poudaril, da je sodelovanje v raziskavi ne le koristno, ampak tudi zanimivo.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Sciencealert, Mindbodygreen, Alzheimersresearchuk, Thebrighterside.