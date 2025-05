Vas mučijo menstrualni krči? Poskusite ta zdravilni čaj

Vrkuta, imenovana tudi navadna plahtnica ali rosnik (Alchemilla vulgaris), je večletna rastlina iz družine rožnic (Rosaceae).

V ljudski medicini je znana kot ženska rastlina, saj se že stoletja uporablja za lajšanje težav, povezanih z menstrualnim ciklom in reproduktivnimi organi.

Vsebuje obilico zdravilnih snovi, kot so tanini, flavonoidi, fitosteroli in vitamin C, kar ji zagotavlja močne protivnetne, antibakterijske in adstringentne lastnosti.

Kako čaj iz vrkute pomaga pri predmenstrualnem sindromu in menstrualnih krčih?

Lajša bolečine in krče

Vrkuta deluje pomirjujoče na mišice maternice, s čimer lahko zmanjša boleče krče med menstruacijo.

Njene protivnetne lastnosti pomagajo pri blaženju težave.

FOTO: Gettyimages

Uravnava menstrualni cikel

Nepravilen cikel je pogosto posledica hormonskega neravnovesja.

Redno pitje čaja iz vrkute lahko pripomore k ravnovesju spolnih hormonov, kar vodi do bolj rednih in predvidljivih menstruacij.

Blaži simptome predmenstrualnega sindroma (PMS-ja)

Razdražljivost, občutljive prsi in napihnjenost so pogosti znaki PMS-ja.

Blag pomirjajoči učinek vrkute pomaga ublažiti napetost, tesnobnost in čustvena nihanja.

Kako pripraviti in piti čaj iz vrkute?

Eno čajno žličko posušene vrkute prelijte z dvema decilitroma in pol vrele vode.

Pokrijte in počakajte deset do 15 minut.

Precedite in po želji sladkajte z medom.

Čaj je priporočljivo piti dva do trikrat dnevno, zlasti v drugi polovici cikla ali med samo menstruacijo.

Možne kombinacije z drugimi zelišči:

Rman dodatno lajša krče in uravnava cikel.

Listi maline krepijo maternico.

Melisa pomirja, pomaga pri nespečnosti in napetosti.

FOTO: Tagstock/Gettyimages

Opozorilo

Čeprav gre za naraven pripravek, ni primeren za vsakogar:

Doječe matere naj se pred uživanjem posvetujejo z zdravnikom.

Osebe z občutljivim želodcem, jetri ali žolčem naj bodo previdne zaradi vsebnosti taninov.

Možne so tudi alergijske reakcije, zlasti pri posameznikih, občutljivih na rastline iz družine rožnic.

Čaj iz vrkute je lahko dragocen del ženske naravne nege: od lajšanja menstrualnih težav do hormonskega ravnovesja in splošnega boljšega počutja.

Kljub enostavni pripravi ga je treba uživati zmerno in premišljeno, opozarja Zadovoljna.hr.