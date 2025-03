Vrtoglavica je širok pojem, ki opisuje različne občutke, kot so omotica, slabost, nestabilnost in majanje tal pod nogami. Eden najbolj prepoznavnih simptomov je občutek gibanja ali vrtenja, ko stojite pri miru. Poleg tega lahko ljudje občutijo omedlevico, kar pogosto vodi v izgubo ravnotežja. Vrtoglavica je za glavobolom eden najpogostejših razlogov za obisk pri splošnem zdravniku. Simptomi lahko nastanejo ali se poslabšajo zaradi različnih sprožilcev. Krivi so denimo lahko hoja, nenadno vstajanje in hitro premikanje glave. Pogosto se ji pridruži slabost, zaradi česar imajo ljudje, ki se jim ...