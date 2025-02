Vas muči utrujenost? Morda vam primanjkuje tega vitamina

Utrujenost in mišična oslabelost sta prva kazalnika pomanjkanja vitamina B12, saj ta pomaga rdečim krvničkam pri prenosu kisika do vseh organov.

Študija, izvedena v Turčiji, je primerjala ravni vitamina B12 pri pacientih, ki so trpeli zaradi vrtoglavice in izčrpanosti ter pri zdravih prostovoljcih.

Rezultati so pokazali, da so imeli prvi za 40 odstotkov manj vitamina B12 v primerjavi z drugimi. Možni sta tudi pozabljivost ter potrtost, kar sta zagotovo simptoma pomanjkanja omenjene snovi, čeprav znanstveniki ne vedo natančno, zakaj do teh posledic pride.

Menijo, da bi bil odgovor lahko povezan z izločanjem serotonina in dopamina v telesu.

FOTO: Dragana991/Gettyimages

Drugi simptomi so še rumenkasta barva kože in gladek ter rdeč jezik.

Največ ga je v živilih živalskega izvora

Vitamin B12, znan tudi kot kobalamin, je vodotopen vitamin, ki igra ključno vlogo pri presnovi, tvorbi rdečih krvnih celic in delovanju živčnega sistema.

Ker ga telo ne more proizvesti samo, ga moramo uživati s prehrano ali prehranskimi dopolnili. Njegov vir so praviloma živila živalskega izvora, zato ga velikokrat primanjkuje osebam, ki se prehranjujejo z rastlinsko hrano.

FOTO: Gettyimages

Veliko ga vsebujejo