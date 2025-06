Varujte svoje oči

Medtem ko se večina med nami dobro zaveda pomena zaščite kože pred UV-žarki, pogosto pozabljamo, da so tudi naše oči občutljiv organ, ki se ob izpostavljenosti soncu lahko dolgoročno poškoduje. Naš sogovornik, Matevž Planinšek, ki je že tretja generacija optikov iz znane šentviške Optike Lah, zato poudarja, da sončna očala niso le modni dodatek, temveč pomemben pripomoček za ohranjanje zdravja vida.

Nevidna nevarnost

Ultravijolična svetloba je del sončnega spektra, sicer za oko nevidna, a lahko povzroča resne težave. Čeprav po kratkotrajni izpostavljenosti morda čutimo le prehodno nelagodje, kot je občutljivost na svetlobo ali pekoč občutek, pa dolgotrajna in ponavljajoča se izpostavljenost UV-žarkom dokazano pripomore k razvoju očesnih bolezni, kot so siva mrena, degeneracija rumene pege ali celo poškodbe roženice.

»Tako kot koža si tudi oči 'zapomnijo' vsako sončno uro brez zaščite. Posledice se pogosto pokažejo šele po letih, a so lahko trajne,« opozarjajo oftalmologi. Zato je bistveno, da zaščito vključimo v vsakodnevno rutino, ne šele takrat, ko gremo na plažo, ampak v sončnem vremenu čez vse leto.

Očala shranjujte pazljivo Optik tehnik Matevž Planinšek iz Optike Lah svetuje, da očal – sončnih ali korekcijskih – nikoli ne puščamo na armaturni plošči avtomobila, saj se ta lahko segreje tudi do 100 stopinj Celzija in lahko trajno poškoduje nanose na steklih in/ali deformira okvir. Prav tako odsvetuje shranjevanje v stropnih predalčkih v avtomobilih: »Očala zložimo v etui za očala, ki ga pospravimo ali v predal na vratih ali v tistega pred sopotnikom.«

Kako prepoznati kakovostna sončna očala?

Osnovno merilo, ki ga moramo upoštevati pri nakupu, je 100-odstotna zaščita pred UVA- in UVB-žarki. Na očalih naj bo jasno navedena oznaka UV400 ali vsaj znak CE, ki potrjuje skladnost z evropskimi varnostnimi standardi. Pogosta zmota je, da temnejše steklo pomeni boljšo zaščito – to ne drži. Tudi svetlejše lahko zagotavlja popolno UV-zaščito, če je pravilno obdelano.

Prav tako ni nepomembna kakovost leč. »Slabo izdelane leče lahko izkrivljajo sliko, povzročajo glavobole in dodatno obremenjujejo oči ter celo poškodujejo mrežnico,« opozori Planinšek in priporoča, da izbiramo očala iz optično primernih materialov, kot je polikarbonat, ki ga poleg dobre optike odlikuje tudi visoka odpornost proti udarcem.

Za dodatno udobje v močnem soncu lahko izberemo očala s polariziranimi lečami, ki zmanjšujejo bleščanje – zlasti ob vodi, na snegu ali cesti. Vendar pozor: polarizacija ne pomeni boljše UV-zaščite, ampak le boljši vizualni občutek: barve so bolj kontrastne in gladke površine se manj svetijo ter imajo bolj naraven videz.

FOTO: Janifest/getty Images

Na voljo z dioptrijo

»Sončna očala lahko izdelamo tudi z dioptrijo v plus ali minus. Pri višjih dioptrijah je treba paziti pri izbiri okvirja, za kar bo poskrbel optik z ustrezno izobrazbo in izkušnjami z montažo stekel. Na primer v okvirje Laibach & York lahko vgradimo tako rekoč katero koli sončno steklo ne glede na dioptrijo. Gre za slovensko znamko okvirjev, ročno izdelanih iz prvovrstnega acetata,« pojasni Planinšek.

Barva stekel ni le modna izbira

Barva stekel lahko vpliva na naše zaznavanje okolja, kontrast in udobje, a sama po sebi ne določa zaščitne sposobnosti očal. Naš sogovornik poudari, da je izbira barve odvisna od posameznika in njegovih preferenc. Zato svoje stranke vedno pospremi pred optiko, kjer primerjajo očala z različnimi barvami stekel, in na koncu svetuje tista, ki najmanj popačijo barve. »Namreč napačna izbira barve stekla lahko ravno tako vodi v glavobol, morda celo bolj kot malenkostno odstopanje dioptrije,« opozori in doda, da barvo stekla vedno določimo z notranje strani očal, saj je lahko na sprednjo stran naneseno t. i. ogledalo, ki vizualno spremeni barvo stekel.

Barva sončnih stekel Siva stekla so najbolj nevtralna in ohranjajo naravno reprodukcijo barv, zato so primerna za vsakodnevno uporabo. Jantarna ali rjava leča poudari kontraste, kar je dobrodošlo pri športnih aktivnostih in vožnji. Rumena stekla so uporabna v slabši svetlobi, a ne ščitijo dovolj v močni sončni svetlobi. Zelena stekla so odlična izbira za vse, ki veliko časa preživijo v naravi, saj zmanjšajo bleščanje in ustvarijo prijetno barvno ravnovesje.

Očala, ki navdušijo

Sončna očala so poleg zaščite tudi pomemben del našega poletnega videza. Letošnje poletje prinaša zanimivo mešanico nostalgičnih oblik in sodobnih materialov. Na modni sceni so v ospredju preveliki okvirji, ki spominjajo na 90. leta, pa tudi bolj športni modeli z zrcalnimi stekli, ki jih pogosto vidimo pri mlajših generacijah.

Še vedno ostajajo v trendu kovinski minimalistični okvirji, ki sledijo načelu »manj je več«. Modne poznavalke navdušujejo tudi pastelna stekla v odtenkih rožnate, sivozelene in nebesno modre, ki niso le estetsko zanimiva, ampak lahko – če so pravilno izdelana – zagotavljajo tudi ustrezno UV-zaščito. Pa tudi klasični modeli, kot so očala mačje oblike (cat-eye) ali kvadratni retro okvirji, letos ne manjkajo.

Sončna očala ščitijo oči pred škodljivimi vplivi sončnih žarkov. FOTO: Bobex-73 Getty Images

K naštetim smernicam optik Planinšek doda še nošenje športnih sončnih očal tudi sicer, ne le pri športnih dejavnostih. Kot njihovo posebnost omeni možnost uporabe v slabših vremenskih razmerah (veter, sneg, mraz ...) z ustrezno prilagojeno izbiro stekla, ki je lahko svetlejše (25- do 60-odstotna zatemnitev) ali pa je fotoobčutljivo in tako pokriva razpon od 10- do 90-odstotne zatemnjenosti. Izvemo še, da so lahko fotoobčutljiva stekla tudi polarizirana. »Na tem mestu bi spet omenil slovensko znanje, in sicer znamko športnih sončnih očal MINT, pri kateri so naredili pravo malo revolucijo na področju športnih sončnih očal z dioptrijo,« pravi Planinšek.

Vedno pri roki

Ne glede na to, ali se odpravljate na sprehod po mestu, vožnjo z avtomobilom, pohod v hribe ali dan na plaži – sončna očala naj bodo vaš vsakodnevni sopotnik. Poškodbe, ki jih UV-žarki povzročajo očem, se ne zgodijo čez noč, a lahko sčasoma privedejo do resnih težav z vidom. Zato njihovi izbiri namenite dovolj pozornosti in se po pomoč pri nakupu obrnite na izkušene optike.

Članek je bil objavljen v oglasni prilogi Aktivni & zdravi.