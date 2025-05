Vaginalna glivična vnetja: nadležna okužba

Najmanj 75 odstotkov žensk se vsaj enkrat v življenju spopade z nadležno okužbo spolovila, pri vsaj polovici se ponavlja. Okužba se kaže s srbečico, belkastim izcedkom, pordelostjo zunanjega spolovila, pekočo bolečino ob uriniranju ali spolnem odnosu. Težave največkrat povzroči gliva Candida albicans, ki je sicer del normalne vaginalne flore, a se v vlažnem in toplem okolju ter ob višjem pH razraste.

Vulvo-vaginalna kandidiaza največkrat doleti uporabnice agresivnih negovalnih sredstev, ki vplivajo na pH nožnice, pa tiste, ki pogosto nosijo tesna oblačila in sintetično spodnje perilo, kar ovira prezračevanje. Krivi so lahko tudi padec odpornosti ob stresu ali bolezni, uporaba antibiotikov ali kortikosteroidov in pomanjkanje vitaminov, večkrat doleti tudi bolnice z diabetesom.

Pri nekaterih se okužbe ponavljajo. FOTO: Sinhyu/Getty Images

Spodnje perilo naj bo iz naravnih materialov, ki omogočajo dihanje kože.

Stran z odišavljenim

Če se z vnetjem spopadamo prvič, je smiselno, da nam diagnozo postavi ginekolog, sicer lahko glivična okužba mine sama od sebe, pogosto pa zahteva zdravljenje z antimikotiki in vaginaletami, ki jih dobimo v lekarni brez recepta.

Pri trdovratnem vnetju, ki je morda posledica okužbe z drugo glivo, sta potrebna zdravniška obravnava in sistemsko zdravljenje, ob ponavljajočih se težavah pa bo morda zdravnik predpisal vzdrževalno terapijo.

Pekočina in bolečina sta značilna simptoma. FOTO: Spukkato/Getty Images

Seveda je najbolj smiselno izogibanje okužbi, in sicer ob upoštevanju nekaterih pomembnih ukrepov. Izogibati se velja odišavljenim vložkom in tamponom, agresivnim pralnim sredstvom, tudi mehčalcu. Spodnje perilo naj bo iz naravnih materialov, ki omogočajo dihanje kože. Pri higieni intimnega predela uporabljamo izdelke z ustreznim pH. Spolovilo brišemo od nožnice proti anusu, da ne bi bakterij s perianalnega predela prenesli v nožnico in sečnico. Prehranjujemo se zdravo, uživamo probiotike, izogibamo se stresu, kajenju in alkoholu.