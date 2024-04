Vabljeni na kuharsko delavnico za ženske: zdravi obroki z zeliščarico Mirjam Grilc

Ženske sodobnega sveta se pogosto znajdemo v začaranem krogu preobremenjenosti. Skrbimo, da je vse popolno v službi in doma, da je družina nahranjena in da so vsi zdravi, naši obroki pa so večinoma kar nekaj na hitro: rogljiček na poti v službo, kava za kavo, pa spet nekaj sladkega, ker se želodec med vsemi obveznostmi že preveč oglaša. V mladosti še nekako gre, a ko ženska prestopi prag štiridesetih let, se začne telo spreminjati in kilogrami se kopičijo. Potem so tu še priprave na poletje ...

Če ste ob zapisanem pomislili na besedo dieta, si oddahnite. Pot do zdravega in vitalnega telesa ni v stradanju, ampak v pravih sestavinah in jedeh, ki podpirajo dobro počutje. Katera so ta živila in kako jih pripraviti na preprost in okusen način, da jih bomo z veseljem vključili v vsakodnevno prehrano, pa boste drage bralke lahko spoznale na naši prvi kuharski delavnici za ženske, ki jo pripravljamo v sodelovanju s portaloma Onaplus in Odprta kuhinja.

Preberite več na Onaplus.si