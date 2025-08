V Sloveniji večina mater doji

Začenja se svetovni teden dojenja, letos z geslom Prednost dojenju: razvijajmo trajnostne podporne sisteme. V Sloveniji začne večina mater novorojenčka dojiti in več kot polovica dojenčkov se hrani pri materinih prsih še po šestem mesecu starosti, kar sta nadvse razveseljiva podatka, stroka pa poudarja, da je dojenje koristno ne le za otroka in mater, ampak tudi za planet in okolje.

Utrjuje družinske vezi. FOTO: Lightfieldstudios/Getty Images

Prvih šest mesecev naj se dojenček izključno doji, se glasijo tudi priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje; dojenje je naraven način hranjenja dojenčka, materino mleko pa dojenčku do zaključka šestih mesecev zagotavlja vse potrebno za rast in razvoj, torej energijo, hranila in tekočino. Če mati iz različnih razlogov ne more ali ne želi dojiti ali pa dojenje ni mogoče zaradi razlogov pri otroku, bo pediater v porodnišnici ali otrokov izbrani pediater svetoval glede hranjenja z industrijsko pripravljenim nadomestkom za materino mleko. Dojenje so sicer v 20. stoletju opuščali zaradi različnih razlogov, veliko vlogo pri tem je imela promocija mlečnih formul, ki so vse bolj spodrivale naravno hranjenje novorojenčkov, k sreči pa je danes znova v ospredju zavedanje, da je dojenje zaradi številnih prepoznanih pozitivnih kratkoročnih in dolgoročnih učinkov na zdravje otroka, matere in družin ter zaradi skrbnejšega odnosa do okolja najboljša izbira.

Obdobje dojenja naj traja, dokler to ustreza obema, materi in otroku.

Očetova podpora

Dojenje ponuja dojenčku tudi veliko ugodja, telesno in čustveno bližino; tako čuti materino toplino in nežnost, počuti se varnega in sprejetega, kar je pomembno za njegov duševni razvoj. Mati naj novorojenčka pristavi k dojkam v prvi uri po porodu, priporoča stroka, otroka pa naj izključno doji do dopolnjenega šestega meseca otrokove starosti brez dodajanja drugih tekočin. Pri tem naj doji na otrokovo pobudo podnevi in ponoči ne glede na časovno oddaljenost prejšnjega podoja, starši pa naj v tem obdobju ne uporabljajo stekleničk, dud in cucljev. Po dopolnjenem šestem mesecu otroka naj starši postopoma uvajajo hranilno primerno in varno mešano hrano, ob kateri pa naj mati doji še naprej. Obdobje dojenja naj traja, dokler to ustreza obema, materi in otroku, tudi do dveh let ali več. S sodelovanjem pri negi dojenčka in ljubečim odnosom je doječi materi v veliko podporo oče otroka.

FOTO: Demkat/Getty Images

V Sloveniji ima večina porodnišnic naziv Novorojencu prijazna porodnišnica, počasi pa se uveljavljajo tudi druge z dojenjem povezane pobude, kot so Dojenju prijazna zdravstvena ustanova, Dojenju prijazen neonatalni oddelek in Dojenju prijazno mesto. V povprečju matere v Sloveniji otroke dojijo sedem mesecev. Po podatkih Unicefa in Svetovne zdravstvene organizacije leta 2023 je bilo v prvih šestih mesecih izključno dojenih 48 odstotkov otrok po svetu, številka pa se je v zadnjem desetletju izboljšala za deset odstotnih točk.

Koristno je za otroka, mater in okolje.

Cilj Svetovnega združenja za dojenje, ki naj bi ga dosegli v letu 2030, je 70 odstotkov izključno dojenih otrok do zaključka šestega meseca.