V postelji z egoistom: sebičnih ljudi globina ne zanima, naše potrebe so jim zadnja skrb

Egoisti vedno silijo naprej in nimajo posluha za druge.
Fotografija: Če je obseden z lastnim videzom, je to zelo slabo za zvezo. FOTO: Lyamport Galina Vyacheslavovna/Getty Images
Če je obseden z lastnim videzom, je to zelo slabo za zvezo. FOTO: Lyamport Galina Vyacheslavovna/Getty Images

S. N.
07.08.2025 ob 21:15
S. N.
07.08.2025 ob 21:15

Spolnost je dajanje in vračanje užitka, vendar se nekateri tega ne zavedajo ali pa jim je preprosto vseeno in mislijo samo nase. Kako prepoznati takšnega partnerja?

Površnost

Tudi kadar smo slepo zaljubljeni, lahko za trenutek odložimo rožnata očala in na partnerja poskušamo pogledati z razdalje. Če vidimo, da je obseden le z lastnim videzom in se v postelji ukvarja predvsem s sabo, pri čemer so mu v pomoč hitro menjavanje položajev ali ogledala, da je vznemirjenje večje, nas pa pri tem ne opazi, je znak za preplah.

Takšnih ljudi globina ne zanima, zato je težko pričakovati, da nas bodo lepega dne opazili. Običajno se tako vedejo tudi v vsakdanjem življenju, ne samo v spolnosti.

Hitrost

Noro hitenje na prvi zmenek, prvi poljub ali prvi seks je sicer res lahko znak izjemne kemije med dvema, a ko se ta hitrost preseli na področje spolnosti, vsem ne ugaja.

Vsi niso kar takoj pripravljeni izpolnjevati vseh partnerjevih fantazij, vsi ne morejo na hitro ustreči partnerju, ampak potrebujejo svoj čas. Partner, ki tega ne razume, ampak nenehno sili naprej, misli samo nase.

Zanemarjanje

Čeprav s partnerjem preživljate toliko pomembnih trenutkov, kamor spada tudi intima, imate morda občutek, da ga v resnici sploh ne zanimate in da vas sploh ne pozna. Ni pomembno samo, koliko časa sta skupaj, a partner, ki vas nikoli ne vpraša, kaj vas zanima, kakšne težave imate, v čem uživate, kakšne so vaše spolne fantazije in drugo, vas zanemarja.

Pomembno mu je le lastno veselje, zato obstaja velika verjetnost, da bo tudi med rjuhami mislil sam nase.

