V postelji nikoli ne počnite tega

Kje je najbolje zvečer brati? Strokovnjaki za medicino spanja pravijo, da definitivno ne v spalnici oziroma v postelji. Kajti kot pojasnjujejo, branje med rjuhami slabo vpliva na spanec.

Njihovo mnenje namreč je, da se z omejevanjem dejavnosti v postelji nočni počitek izboljša, saj jo možgani tako povezujejo le s spanjem in ne z drugimi aktivnostmi.

»Postelja naj bo namenjena samo spanju in seksu,« pojasnjuje strokovnjak Daniel Rifkin in dodaja: »Ne želite preživeti preveč časa budni v postelji, kajti to zmede možgane in ti jo posledično težje povezujejo s spanjem ter slabše prepoznajo, kdaj je čas za budnost in kdaj za počitek.«

FOTO: Gettyimages

Strokovnjak za našo notranjo uro David Kennaway se z njim strinja in pravi, da bilo večino zanimivih dejavnosti, vključno z branjem, bolje opraviti izven postelje. To ne pomeni, da branje ne more biti odličen način za sprostitev in pripravo na spanje.

Knjige s sproščujočo vsebino lahko pomagajo in nas odmaknejo od dnevnih skrbi, ki ponoči velikokrat ne dajo spati.

Vendar bi bilo idealno, pravi Rifkin, da jih berete izven spalnice.

FOTO: Gpointstudio/Gettyimages

Poskusite najti drugo udobno mesto za to aktivnost. Ko ste utrujeni in se vam oči zapirajo, pojdite v spalnico, ki jo bodo možgani podzavestno povezali s spancem in hitreje boste zaspali, svetuje.

Da bi bilo branje še bolj sproščujoče, vključite mehko najbolje rumeno svetlobo. Medtem ko močna, bela svetila pošiljajo možganom znak, da je čas za budnost, so rumena boljša za umirjanje.

FOTO: Shutterstock

Če pogosto berete v postelji in nimate težav s spanjem, počnite to še naprej. Če pa težko zaspite ali vas napeta knjiga drži budne dolgo v noč, branje preselite v drug prostor, priporoča portal Mind Body Green.