V Evropi vedno več super odpornih spolno prenosljivih bolezni

V letu 2023 smo v Evropi zabeležili zaskrbljujoče povečanje primerov spolno prenosljivih bolezni, predvsem gonoreje in sifilisa. Po podatkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) je bilo v tem letu prijavljenih skoraj 100.000 primerov gonoreje, kar predstavlja 31-odstotno povečanje v primerjavi z letom prej. Še bolj presenetljiv je podatek, da je število primerov gonoreje v primerjavi z letom 2014 naraslo za kar 300 odstotkov.

Podobno zaskrbljujoč je tudi porast primerov sifilisa. V letu 2023 je bilo zabeleženih 40.000 novih primerov, kar je 13 odstotkov več kot v letu 2022 in dvakrat več kot leta 2014.

Strokovnjaki so še posebej zaskrbljeni zaradi naraščajoče odpornosti gonoreje na antibiotike, saj so novi sevi postali izjemno odporni na obstoječa zdravila, kar otežuje zdravljenje in povečuje tveganje za širjenje bolezni.

Ne uporabljajo kondomov

Slaba uporaba kondomov med mladostniki je še en pomemben dejavnik, ki prispeva k širjenju spolno prenosljivih bolezni. Svetovna zdravstvena organizacija je že lani opozorila na zmanjšanje uporabe kondomov med evropskimi najstniki, kar povečuje tveganje za okužbo z gonorejo, sifilisom in drugimi spolno prenosljivimi boleznimi.

Neuporaba kondomov ne le povečuje tveganje za okužbo, ampak tudi za neželene najstniške nosečnosti, kar predstavlja dodatno skrb za javno zdravje.