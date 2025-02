V 30 dneh izgubil kar šest kilogramov: odpovedal se je le eni stvari

Odvečna trebušna maščoba pogosto ni dovolj resno obravnavana, a strokovnjaki opozarjajo, da lahko prispeva k razvoju resnih bolezni. Kljub temu jo je mogoče trajno zmanjšati s pravilnim pristopom.

Trebušna maščoba: več kot le estetska težava

Odvečna trebušna maščoba je za mnoge tudi vir frustracij, saj se je je pogosto težko znebiti. V času hitre prehrane, prigrizkov in gaziranih pijač je težko ostati discipliniran. Po podatkih nemškega Inštituta Roberta Kocha (RKI) ima vsak tretji odrasli v Nemčiji znatno povečan obseg pasu, kar kaže na presežek visceralne maščobe, ki obdaja notranje organe.

Nemško združenje za debelost (DAG) opozarja, da ta vrsta maščobe sproža kronična vnetja in vpliva na imunski sistem. Poleg tega povečuje tveganje za srčno-žilne bolezni, sladkorno bolezen tipa 2 in celo težji potek COVID-19.

30 dni brez ene stvari: izjemni rezultati

Avstralec James Swanwick je v intervjuju za britanski Mirror opisal, kako mu je že kratkoročno odpovedovanje alkoholu pomagalo zmanjšati trebušno maščobo. Kot ustanovitelj pobude za življenje brez alkohola je sredi svojih tridesetih ugotovil, da se počuti utrujenega, razdražljivega, ima zabuhel obraz in slabo spi.

V avstralski kulturi je običajno, da človek spije nekaj kozarcev vina ob večerji in nekaj piv ob koncih tedna, vendar je Swanwick v nekem trenutku sprejel odločitev, da za 30 dni preneha piti alkohol. Rezultati so ga močno presenetili – v tem času je izgubil kar šest kilogramov, od tega veliko trebušne maščobe.

Pitje alkohola je del vsakdanjika mnogih ljudi, a že kratkoročna abstinenca lahko močno izboljša zdravje. FOTO: Dolgachov Getty Images/istockphoto

Poleg tega se mu je izboljšalo splošno počutje, povečala se mu je samozavest, izboljšala kakovost spanca, koža je postala bolj zdrava, jutra pa so bila lažja in polna energije. Prav tako je opazil, da ima bolj jasne misli, na bančnem računu pa denar ni tako hitro kopnel. Ker so bili pozitivni učinki tako izraziti, je z abstinenco nadaljeval, po enem letu pa izgubil že več kot 11 kilogramov.

Spremljanje napredka pri hujšanju

Če kljub vadbi in zdravi prehrani številka na tehtnici ostaja enaka, je morda čas, da natančneje spremljate telesne parametre. Napredne tehtnice, ki merijo telesno maščobo, lahko pomagajo pri merjenju napredka. Z aplikacijami ali digitalnimi prikazi omogočajo vpogled v zmanjševanje telesne maščobe, tudi če skupna teža še ne kaže vidnih sprememb.

Pitje alkohola je del vsakdanjika mnogih ljudi, a že kratkoročna abstinenca lahko močno izboljša zdravje. Po podatkih nemške zdravstvene blagajne AOK lahko odpoved alkoholu zmanjša tako fizične kot psihične težave.

Jutra so postala lažja in polna energije. FOTO: Getty images

Med ključnimi koristmi so:

Lažje delovanje jeter – dolgotrajno pitje lahko vodi do ciroze.

Zmanjšanje tveganja za raka in bolezni srca.

Hitrejša izguba teže – alkohol vsebuje veliko praznih kalorij.

Izboljšanje spomina.

Bolj kakovosten spanec in večja dnevna produktivnost.

Več energije in boljši krvni izvidi.

Manj napadov lakote in boljše splošno zdravje.

Zamaščena jetra so pogosto posledica uživanja alkohola – skoraj tretjina Nemcev trpi za to težavo. Če alkohol povzroči kopičenje trigliceridov v jetrnih celicah, govorimo o alkoholnih maščobnih jetrih. To lahko opozarja na druge resne zdravstvene težave.

Odpoved alkoholu se torej ne odraža le na tehtnici, ampak lahko pomembno izboljša splošno kakovost življenja.