Utrdite hrbtne mišice: lepa drža, boljše dihanje

Drža se nanaša na način, kako se hrbtenica ukrivi in kako se mišice aktivirajo pri sedenju ali stanju. Lepa oziroma pravilna drža pomeni, da so mišice okoli hrbtenice uravnotežene in enakomerno podpirajo telo.

Pravilna drža prinaša številne koristi za naše telo in splošno počutje. Ena ključnih prednosti je izboljšano dihanje. Ko je hrbtenica v pravilni poravnavi, je pritisk na diafragmo manjši, kar omogoča lažje in globlje dihanje. S tem se izboljša oksigenacija telesa, kar pozitivno vpliva na energijo in koncentracijo.

Dvigovanje bokov preprečuje bolečine v križu. FOTO: Maridav/Getty Images

Slaba drža v telesu poruši ravnotežje med kostmi in sklepi, zakrči mišice in povzroča bolečino. Pravilna drža prav tako zmanjšuje napetost v ramenih in vratu, posledica tega pa je manj glavobolov, še ena izmed koristi je tudi večja energija in manjša utrujenost, dolgoročno je pravilna drža ključnega pomena za zdravje hrbtenice in mišic.

Prvi korak k pravilni drži je redno preverjanje.

Utrdimo hrbtne mišice

In kakšna sploh je pravilna drža? Stojimo vzravnano, stopala so vzporedna in v širini bokov, ne gledamo v tla, pogled je usmerjen naprej; zgornji del telesa je sproščen, rame pomaknemo nazaj in navzdol ter sproščene, nikar jih ne vlečemo navzgor, roki sta sproščeni ob telesu. Ko sedimo, naj bodo stopala ravno na tleh, teža pa enakomerno porazdeljena med boki, hrbet naj bo raven (z naravnimi krivinami v ledvenem, prsnem in vratnem delu).

Za računalnikom se večkrat pretegnite. FOTO: Nensuria/Getty Images

Sodobni način življenja močno vpliva na našo držo. Dolgotrajno sedenje za računalnikom, slabo nastavljene delovne postaje in pogosta uporaba mobilnih naprav so le nekateri od dejavnikov, ki prispevajo k slabi drži. Sedenje v sključeni poziciji obremenjuje spodnji del hrbta. Večminutno ali celo večurno gledanje navzdol v telefon ali tablico povzroči napetost v vratu in ramenih.

Da bi vzdrževali pravilno držo, jo moramo čez dan čim večkrat preveriti. Torej, ali ne sedimo sključeni in ali morda vlečemo rame navzgor. Pogosto se premaknimo in menjajmo položaj. Če v službi sedimo, redno vstajajmo in se raztezajmo. Zdravniki priporočajo, da se razgibavamo vsakih 30 minut. S tem bomo preprečili napetost in bolečine. Uporaba ledvene opore pri sedenju pomaga vzdrževati naravno krivino hrbtenice in zmanjšuje pritisk na spodnji del hrbta.

Držo popravijo tudi nekatere vaje za učvrstitev hrbtnih mišic. Spodnji del hrbta učvrstite z dviganjem bokov. Lezite na hrbet na tla in pokrčite kolena. Dvigujte boke, ne da bi jih položili na tla. Vaja bo še posebno koristila tistim, ki jih pogosto boli križ. Za učvrstitev zgornjega dela hrbta lezite na hrbet na tla s pokrčenimi koleni in stopali na tleh. Brado potegnite, kot bi se poskušali dotakniti ključnice. Zadržite od 10 do 15 sekund in ponovite 10-krat.