Utišajte notranji kritični glas

Notranji kritični glas je vaš najstrožji kritik. Lahko ga doživljate tudi v podobi katerega od staršev, partnerja, prijatelja ali učitelja. Toda ustaviti ga morate, da boste lahko živeli tako, kakor si želite.

Pojdite v meditaciji na svoj posebni kraj in se sprostite. Ko se umirite, v vizualizaciji na ta kraj povabite notranjega kritika in ga prosite, naj sede. Zdaj se spomnite, kdaj česa niste naredili, ker vas je kritični glas ustavil. To stvar si resnično želite narediti, zato recite, da jo boste naredili, in si predstavljajte, kaj bo kritik odvrnil; ta se razgovori, kako slabo je to in da si bodo ljudje mislili, da ste neumni, prestari ali podobno. Slišati je kot večno nerganje.

Toda počakajte, v bližini so baloni in ujamete jih. Enega pridržite, da bi kritik vdihnil nekaj zraka, ki je v njem. Balon je napolnjen s helijem in kritikov glas postaja vse višji in višji, dokler ga ne morete več slišati. Videti je tako smešen, ko kot riba na suhem v prazno odpira in zapira usta, da se začnete smejati. In potem se smejite in smejite samo zato, ker kritika ne slišite! To naredite z vsakim kritičnim glasom, ki ga slišite, in njegovo kritiziranje nadomestite s svojim smehom.