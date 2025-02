Usihanje spolnih hormonov: poskrbite za zdrav življenjski slog

Pri ženskah neravnovesje estrogena in progesterona pogosto vodi do težav, kot so menstrualne nepravilnosti, simptomi predmenstrualnega sindroma in celo povečano tveganje za določene vrste raka.

Pri moških lahko neravnovesje testosterona vodi do zmanjšane spolne sle, motenj erekcije, zmanjšane mišične mase in povečanja telesne maščobe. Pomanjkanje testosterona pri moških, znano tudi kot hipogonadizem, ima številne posledice. Pred puberteto lahko povzroči nepopoln razvoj spolnih organov, pomanjkanje telesne poraščenosti in zmanjšano mišično maso. Po puberteti se pomanjkanje testosterona kaže v zmanjšanju spolne sle, motnjah erekcije, zmanjšani produkciji sperme, depresiji, slabšem spominu in koncentraciji, povečanju trebušne maščobe ter osteoporozi.

Zdrav življenjski slog

Z leti se količina moških in ženskih hormonov v telesu naravno zmanjšuje.

Menopavza je naravni proces, ki označuje konec reproduktivnega obdobja ženske. Običajno se pojavi med 45. in 55. letom starosti, ko jajčniki prenehajo proizvajati estrogen in progesteron. Vročinski oblivi in nočno potenje so pogosto najbolj moteči simptomi in lahko vodijo do kronične utrujenosti. Ostali simptomi vključujejo razbijanje srca, bolečine v sklepih, suho kožo in lase ter povečano tveganje za osteoporozo in srčno-žilne bolezni.

Zelenjava na krožniku lahko omili simptome menopavze. FOTO: Halfpoint/Getty Images

Ženski in moški Spolni hormoni, kot so testosteron, estrogen in progesteron, igrajo ključno vlogo pri razvoju in delovanju telesa tako pri moških kot pri ženskah. Proizvajajo se v gonadah, torej v testisih pri moških in jajčnikih pri ženskah. Testosteron, primarni moški spolni hormon, je v manjših količinah prisoten tudi pri ženskah, estrogen in progesteron, ki sta ključna za ženske, pa najdemo tudi pri moških.

Za lajšanje simptomov menopavze se pogosto uporablja hormonsko nadomestno zdravljenje, ki vključuje dodajanje estrogena in progesterona. Med alternativnimi metodami zdravljenja so naravni pripravki, kot so izvlečki žajblja, ki lahko pomagajo pri vročinskih oblivih in nočnem potenju, in akupunktura. K blaženju simptomov prispeva tudi zdrav življenjski slog. Raziskave kažejo, da lahko kakovostna prehrana, bogata z ribjimi maščobami, svežimi stročnicami, vitaminom B6 in cinkom, pomaga pri zamiku nastopa menopavze in zmanjšanju simptomov, nasprotno pa lahko prehrana, bogata z rafiniranimi živili pospeši njen nastop. Pomembno je vzdrževanje zdrave telesne teže, saj prekomerna povečuje tveganje za prezgodnji nastop menopavze in povečuje intenzivnost simptomov.

Z zdravim življenjskim slogom lahko menopavzo in andropavzo odložimo.

Postopno zmanjševanje

Andropavza, znana tudi kot moška menopavza, je obdobje, ko se pri moških začnejo zmanjševati ravni spolnih hormonov, predvsem testosterona; ne pojavi se pri vseh. Nivo testosterona se zmanjšuje postopoma.

Hormonske spremembe so lahko krive za manjšo željo po ljubljenju. FOTO: Diamond Dogs/Getty Images

Simptomi andropavze so lahko zelo raznoliki in vključujejo erektilno disfunkcijo, zmanjšan libido, izgubo mišične mase, povečanje telesne maščobe, nespečnost, depresivno razpoloženje, razdražljivost in zmanjšano vitalnost. Pogosti so vroči oblivi in nočno potenje, pojavijo se lahko težave z uriniranjem, rast prsi (ginekomastija), izguba las in zmanjšana proizvodnja krvnih celic.

Življenjski slog igra ključno vlogo pri nastopu in intenzivnosti andropavze. Raziskave kažejo, da lahko moški z zdravim življenjskim slogom upočasnijo ta proces. Obvladovanje stresa je še posebej pomembno, saj kronični stres vodi do povišanih ravni kortizola, kar negativno vpliva na proizvodnjo testosterona. Tehnike za obvladovanje stresa, kot so meditacija, joga in redna telesna vadba, so ključne za ohranjanje hormonskega ravnovesja.

Nadomeščanje testosterona je ena izmed možnosti zdravljenja andropavze. V Sloveniji so na voljo testosteronski geli in intramuskularne injekcije.