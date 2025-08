Urejen nasmeh v odrasli dobi

Včasih so bili ortodontski aparati predvsem domena otrok in mladostnikov, danes pa jih nosijo mnogi odrasli, ki si želijo odpraviti nepravilen ugriz ali razmik med zobmi. Ortodonti poudarjajo, da je nasmeh mogoče urediti pri kateri koli starosti. Zobje v pravilnem položaju so koristni za splošno zdravje ustne votline, saj olajšajo vzdrževanje higiene in čiščenje medzobnega prostora in s tem zmanjšujejo možnost nastanka kariesa ali bolezni dlesni. Poleg tega postane obraba zob bolj enakomerna. Motnje govora in žvečenja, ki nastanejo zaradi nepravilnega položaja zob, s poravnanjem odpravimo. Nošenje ortodontskega aparata nam lahko pomaga odpraviti tudi nekatere težave v čeljustnem sklepu. Terapija traja od nekaj mesecev do dveh let, odvisno od posameznikovega stanja.

Ortodont vam bo svetoval, kakšna rešitev je najprimernejša za vas.

Zobni aparat je danes modni dodatek, zato se marsikdo odloči za običajne 'zvezdice', ki so ob nasmehu in odpiranju ust vidne. Fiksni zobni aparati so skupaj s snemljivimi prozornimi na splošno najpogostejša izbira. Sestavljeni so iz nosilcev, prilepljenih na sprednjo stran vsakega zoba, ki so povezani z žicami. Ti aparati so običajno kovinski, vendar zasebni ortodonti ponujajo tudi keramične ali prozorne različice, ki so manj opazne.

Najpogostejši izbiri sta klasični fiksni in prozorni snemljivi aparat. FOTO: Nadzeya Haroshka/Getty Images

Snemljivi prozorni aparati so narejeni iz niza prozornih opornic. Nameščajo in odstranjujejo jih pacienti sami. Ortodont jih izdela po meri, na podlagi 3D-posnetka pacientovih zob. Na zobe mu namesti le nosilce, aparat pa pacienti sami vstavljajo in snemajo; dodajmo, da je potrebne veliko samodiscipline. Nositi jih je treba redno, osem ur na dan oziroma vsaj ponoči med spanjem, saj se učinkovitost sicer zmanjša. Nujno je tudi posebno temeljito čiščenje aparata, čiščenje zob in ustne votline pa ostane enako kot prej.

O tem, kateri aparat je najbolj primeren za vas, se posvetujte z ortodontom.

Skrb za higieno

Preden vam bo namestil aparat, morajo biti vaši zobje v optimalnem stanju. To pomeni, da ne smete imeti nobenega vnetja ali kariesa. Pred namestitvijo je priporočljivo očistiti zobni kamen, saj to zagotavlja boljše zdravje obzobnega tkiva. Zobni aparat lahko nosijo tudi tisti, ki imajo implantate.

Fiksni zobni aparat vam na zobe namesti ortodont. Med drugim nalepi nosilce na površino zob z ortodontskim svetlobno-polimerizirajočim lepilom. Postopek je kratek, traja okoli 15 minut. Ko končate terapijo, vam aparat sname in zobe spolira. Kot zagotavljajo strokovnjaki, sklenina zaradi nosilcev in lepila ne utrpi posledic. Morebitno prvotno nelagodje ob namestitvi aparata sčasoma izgine.

15 minut približno traja postopek nameščanja fiksnega aparata.

Ko imate aparat, je zelo pomembno dobro skrbeti za ustno higieno. Ni dovolj le redno ščetkanje, pomembna je tudi uporaba zobne nitke ali medzobne ščetke. Če imate fiksni zobni aparat, je treba čistiti tudi področje okoli nosilcev, saj se tam radi zataknejo delci hrane, in se izogibati trdi in gumijasti hrani ter gaziranim pijačam. Hrano je dobro rezati na manjše kose in jo žvečiti z zadnjimi zobmi.

Zvezdice so danes lahko modni dodatek. FOTO: Vlada_maestro/Getty Images

Kadar je zdravljenje z ortodontskim aparatom pogoj za kirurški poseg v ustni votlini, lahko tisti z urejenim zdravstvenim zavarovanjem aparat dobijo na napotnico.