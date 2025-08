Uravnotežena prehrana za odpornost otroka

Prvo pravilo za boljšo odpornost otrok je, da naj bo hrana za otroke čim manj predelana – izogibajte se konzervansom, umetnim barvilom in dodanim sladkorjem.

Boljša izbira so doma pripravljeni obroki z raznoliko, pisano zelenjavo, stročnicami, sadjem in kakovostnimi beljakovinami. Ne pozabite na živila, bogata z vitaminom C, saj ta spodbuja delovanje belih krvničk, pomembnih za obrambo pred okužbami.

Otroku ponudite tudi jedi, ki vsebujejo cink in magnezij, saj oba minerala pomagata pri delovanju priželjca, žleze, ki ima ključno vlogo pri imunskem odzivu. Uporabni so tudi oreščki in semena, ki prispevajo k vnosu vitamina E, ter jajca z dragocenim vitaminom D.

Krepitev črevesja z dobrimi bakterijami

Zdrava prebava je tesno povezana z dobrim imunskim sistemom. Črevesje gosti veliko število imunskih celic, zato naj otrok redno uživa fermentirana živila, kot so kefir, jogurt, kislo zelje ali repa. Ta podpirajo ravnovesje koristnih bakterij in krepijo naravno obrambo.

Poleg tega so dragocena živila tudi tista z omega-3-maščobnimi kislinami. Te snovi delujejo protivnetno in dodatno pripomorejo k stabilnemu imunskemu sistemu. Česen in čebula delujeta naravno antibiotično, zato ju je priporočljivo vključiti v obroke, vendar jih ne pregrevajte preveč, da ohranijo koristne učinkovine.

Gibanje in svež zrak vsak dan

Ne glede na zimski mraz naj otrok redno hodi ven, saj gibanje in svež zrak močno krepita odpornost. Zaprti prostori so idealno okolje za širjenje virusov, zato se ne izogibajte zunanjim dejavnostim – otrok naj bo le primerno oblečen.

Fizična aktivnost na prostem spodbuja boljšo prekrvitev, kar pomeni, da imunske celice hitreje dosežejo mesta, kjer so potrebne. Poleg tega se na svežem zraku otrok tudi sprosti, kar dodatno koristi njegovemu telesu.

Ne pozabite večkrat dnevno prezračiti tudi stanovanja – dovolj je že nekaj minut s široko odprtimi okni.

Redna hidracija tudi v hladnejših mesecih

Voda je pogosto spregledan element zdravja, a izjemno pomembna za učinkovito delovanje telesa. Tudi pozimi naj ima otrok ves čas pri roki kozarec ali stekleničko z vodo.

Hidracija pomaga pri odstranjevanju strupov iz telesa in omogoča, da sluznice ostanejo vlažne ter s tem odpornejše proti virusom in bakterijam. Sladke pijače ali sokove je najbolje čim bolj omejiti, saj lahko oslabijo delovanje imunskega sistema in negativno vplivajo na črevesno floro. V hladnem vremenu so primerna izbira tudi nesladkani zeliščni čaji.

Kakovosten spanec za regeneracijo

Zdrav imunski sistem se ne more razviti brez dovolj počitka. Otroci potrebujejo več ur spanja kot odrasli, odvisno od starosti tudi do 14 ur dnevno.

Spanje omogoča telesu, da si ponoči opomore, se obnovi in pripravi na nove izzive. Pazite, da je otroško okolje za spanje čim bolj mirno – naj ne bo moteče svetlobe ali hrupa, elektronske naprave pa naj bodo izklopljene vsaj eno uro pred spanjem.

Temen prostor spodbuja izločanje melatonina, ki vpliva na kakovost in globino spanca.

Čustveno ravnovesje in manj stresa

Kronični stres lahko oslabi imunski sistem tudi pri otrocih. Preobremenjen urnik, premalo prostega časa ali nerazrešene stiske lahko povečajo raven stresnih hormonov, kot je kortizol, ki zmanjšujejo telesno odpornost.

Pomembno je, da ima otrok vsak dan čas za prosto igro, ustvarjanje in sprostitev brez pritiskov. Redni pogovori z otrokom in vaša čustvena bližina mu pomagajo, da se lažje spoprime s težavami.

Vzdušje doma naj bo podpirajoče in spodbudno – tako boste krepili ne le njegovo odpornost, ampak tudi občutek varnosti in pripadnosti.

Naročnik oglasne vsebine je Ewopharma d.o.o.