Upoštevajte jih: deset zapovedi za raven trebuh

Trmasta maščoba, zaradi katere je tako težko izgubiti zadnja dva do štiri odvečne kilograme, se pogosto kopiči prav okoli trebuha. A obstajajo načini, s katerimi se je lahko znebite.

Prehranska strokovnjakinja Lauren Harris-Pincus pojasnjuje:

»Osebe, pri katerih se maščoba v večji meri kopiči na bokih in stegnih, so v primerjavi z osebami, pri katerih je več maščobe na predelu trebuha, redkeje izpostavljene tveganju za presnovne bolezni, kot so bolezni srca in sladkorna bolezen, zadeva torej ni zgolj estetske narave.«

Če se res želite znebiti maščobe na trebuhu, upoštevajte deset preprostih zapovedi:

Dodajte probiotike

Probiotiki so dobre bakterije, ki ohranjajo zdravje črevesja in zdravje nasploh. Pomagajo tudi imunskemu sistemu in lahko zmanjšajo trebušno maščobo.

Nekatere raziskave so pri jemanju določenih probiotikov pokazale učinkovitejše zmanjšanje trebušne maščobe.

FOTO: Matidtor/Gettyimages

Vključite prebiotike

Prebiotična vlakna, ki jih najdemo v sadju in zelenjavi, nahranijo dobre bakterije v črevesju in poskrbijo za redno prebavo.

Prebiotiki podpirajo delovanje probiotikov in zagotavljajo pravo ravnovesje bakterij v prebavilih.

Vadite z utežmi

Kljub prepričanju, da je kardio vadba najboljša za zmanjševanje maščobnih oblog, ima dvigovanje uteži večji učinek: pospešuje presnovo in pomaga pri izgubi maščobe, tudi okoli trebuha.

FOTO: Gettyimages

Omejite alkohol

Alkohol pogosto vsebuje prazne kalorije in sladkor, kar pripomore k nabiranju maščobe okoli pasu.

Raje izberite pijače z manj sladkorja in alkohol uživajte zmerno.

Zmanjšajte vnos enostavnih ogljikovih hidratov

Zmanjšajte vnos hrane z veliko enostavnih ogljikovih hidratov in jih nadomestite z alternativami, kot so bučkini rezanci, pica z več zelenjave in polnozrnate testenine.

Zlasti enostavni ogljikovi hidrati, zaužiti zvečer, se pogosto spremenijo v maščobo na trebuhu.

Spite več

Premalo spanja vpliva na hormone: v telesu se poviša raven hormona kortizola in hormona lakote grelina, zmanjša pa se količina hormona sitosti leptina.

Priporoča se 7 do 9 ur kakovostnega spanca.

FOTO: Ilona Titova/Gettyimages

Jejte jagodičevje

Borovnice, jagode in brusnice so polne antioksidantov in vlaknin, ki zmanjšujejo odpornost na inzulin, pomagajo uravnavati telesno težo in skrbijo za lep trebuh.

Dodajte jih jogurtu, ovseni kaši ali jih jejte kot prigrizek.

FOTO: Sabino Parente/Shutterstock

Izogibajte se dodanemu sladkorju

Prekomerno uživanje sladkorja, predvsem v gaziranih pijačah, vodi v nabiranje maščobe, zlasti okoli trebuha in jeter.

Moški naj ne bi zaužili več kot 36 gramov (9 čajnih žličk) dodanega sladkorja dnevno, ženske pa največ 25 gramov (6 žličk).

Sproščajte se

Stres dvigne raven kortizola, kar lahko vodi v pridobivanje teže in kopičenje maščobe na področju okoli trebuha.

Poskusite z meditacijo, globokim dihanjem ali dejavnostmi, ki vas veselijo.

FOTO: Gettyimages

Jejte topna vlakna

Topna vlakna (denimo iz ovsa, ječmena, fižola, agrumov, jabolk, jagodičevja) se v vodi raztopijo in tvorijo gel, ki uravnava prebavo, poveča občutek sitosti ter skrbi za zdravo raven sladkorja in holesterola v krvi, povzema MissZdrava.