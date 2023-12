Umivanje las: zadostuje vsak tretji dan

Umivanje las je del osebne higiene, nekateri si jih umivajo dvakrat na teden, obstajajo tudi taki, ki to počno vsak dan. Taka skrb je pretirana, opozarjajo strokovnjaki in razkrivajo, kolikokrat na teden zadostuje. Vsakodnevno umivanje lasem škodi, zlasti dolgim, in izsušuje lasišče, pravijo frizerji. Mnogo šamponov vsebuje kemikalije (na primer sulfat), vsakodnevno umivanje pa lahko z las odstranjuje zaščitna naravna olja, poleg tega bledi barva.



Šampona za suho pranje las ne uporabljamo vsak dan.

Večina strokovnjakov se strinja, da zadostuje, če lase umivamo vsak drugi oziroma tretji dan, odvisno od tipa. Rjavolaske z gostimi lasmi imajo pogosteje mastne, zato si jih morajo umivati pogosteje, recimo trikrat na teden ali večkrat. Barvane lase umivamo enkrat na teden, saj se ne mastijo tako zelo, pravijo strokovnjaki. Dodatni dejavnik umivanja so navade: če ste bolj aktivni, vsak dan fizično dejavni in preznojeni, si boste lase seveda umili, prav tako če delate v okolju, kjer se praši, in podobno.Če si jih že dlje umivate vsak dan, boste potrebovali t. i. prilagoditveno obdobje in vztrajnost, da se bo čas med dvema umivanjema podaljšal. Izberite šampone z najnižjim pH, da bi v laseh zadržali vlago. Voda ne sme biti vroča, saj jih taka izsušuje, hladnejša ko bo, bolje bodo videti po pranju.Kaj pa uporaba šamponov za suho pranje? Če imamo takega brez škodljivih kemikalij in sestavin, ga lahko uporabljamo pogosteje, a ne vsak dan, da se sestavine ne bi kopičile na laseh, svetujejo strokovnjaki in dodajajo, da lahko prepogosta raba teh šamponov povzroči iritacijo lasišča, zato ne gre pretiravati.