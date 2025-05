Učinkovito in poceni zdravilo, ki bi ga morali predpisovati na recept

Ob svetovnem dnevu gibanja, ki ga od leta 2002 praznujemo 10. maja, Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) poudarja pomen zadostne telesne aktivnosti, ki ima številne koristi za zdravje in dobro počutje:

denimo, pomaga pri obvladovanju debelosti, bolezni srca in ožilja, pljučnih bolezni, kostno-mišičnih obolenj, preprečuje nekatere vrste raka ter pomaga nadzorovati na novo nastalo arterijsko hipertenzijo in na novo nastalo sladkorno bolezen tipa 2.

Ob pozitivnih učinkih na telesno prinaša tudi dobrobiti za duševno zdravje, saj blaži simptome tesnobe in depresije, izboljšuje miselne procese in spanec. Zlasti so te koristi opazne, če se vadba izvaja v naravi.

FOTO: Gettyimages

Prvi slovenski recept za gibanje

V večini delov sveta so nenalezljive bolezni (srčno-žilne bolezni, rak, sladkorna bolezen, bolezni kostno-mišičnega sistema, kronične bolezni dihal, nekatere duševne bolezni itd.) postale velika epidemija.

To je delno posledica hitrih sprememb živl­jenjskega sloga, ki vodijo k zmanjšanju telesne aktivnosti, spreminjanju prehranjevalnih navad in povečanju kajenja. Gre za trend, ki je zajel vse družbe, bogate in revne, razvite in razvijajoče se, ob letošnjem svetovnem dnevu gibanja opozarja NIJZ.

V zadnjih letih se sicer dviga zavest o pomenu telesne aktivnosti, kljub temu pa podatki kažejo, da se Slovenke in Slovenci še vedno ne gibamo dovolj: preveč časa preživimo sede in premalo na svežem zraku.

Zaradi pomena gibanja z vidika učinkov na zdravje so v Društvu onkoloških bolnikov Slovenije (DOBS) v sodelovanju s stroko marca letos predstavili zanimivo pobudo: Gibanje na recept.

Kot je povedala predsednica DOBS Ana Žličar, je ideja zanj nastala na enem od izo­braževanj njihovih prostovoljcev, ki so v stikih z bolniki z rakom in njihovimi bližnjimi, hkrati pa spodbujajo ljudi, da skrbijo za svoje zdravje.

Ana Žličar, predsednica Društva onkoloških bolnikov Slovenije, s prvim slovenskim receptom za telesno dejavnost. FOTO: Žiga Koren

Izr. prof. dr. Ved­ran Hadžić, dr. med., prodekan za pedagoško dejavnost na Fakulteti za šport, ki je na njem sodeloval, je predstavil pomen gibanja tako med boleznijo kot med okrevanjem po njej.

Spregovoril je o njegovi vlogi pri zmanjševanju tveganja za razvoj bolezni in poudaril, da je gibanje učinkovito in poceni zdravilo, ki bi ga morali predpisovati na recept.

To je bila spodbuda in v sodelovanju z ministrstvom za zdravje, Fakulteto za šport Univerze v Ljubljani, Onkološkim inštitutom Ljubljana in Združenjem zdravnikov družinske medicine Slovenije je nastal projekt Gibanje na recept.

Gre za vseslovensko pobudo, s katero želijo spodbuditi redno telesno dejavnost predvsem med telesno nedejavnimi posamezniki in bolniki v okrevanju.

Zapisan nasvet zdravnika poveča motivacijo

»Projekti za spodbujanje telesne dejavnosti so se po svetu začeli v 80. letih prejšnjega stoletja, sistematični pristop se je razvil konec 90. let. Eden prvih javnozdrav­stvenih programov spodbujanja gibanja s predpisovanjem, ki so bili sistematično spremljani v ambulantah družinske medicine, je bil program Green Prescription (t. i. Gibanje na recept) na Novi Zelandiji,« pojasnjuje Ana Žličar.

In dodaja: »Prvi odzivi zdravnikov po predstavitvi recepta v javnosti so pozitivni in veliko obetajo. Družinski zdravniki vsakodnevno spodbujajo gibanje, saj vedo, da lahko bistveno izboljša zdravstveno stanje posameznika.

Ta pobuda temelji na preprostem, a učinkovitem konceptu: družinski zdravniki pacientom, pri katerih bi želeli spodbuditi redno gibanje, predpišejo eno od telesnih dejavnosti v obliki recepta, kar bi povečalo odgovornost pacienta in njegovo zavezanost k rednemu gibanju.«

Gibanje na recept: pisni nasvet zdravnika pacientu, naj bo telesno dejaven. OTO: Žiga Koren

Na vprašanje, zakaj meni, da bi morali recept za gibanje sistemsko uvesti v slovensko zdravstvo, odgovarja, da so raz­iskave pokazale, da ljudje nasvet o telesni dejavnosti dojemajo drugače, če ga prejmejo v obliki strukturiranega zapisa, kar povečuje njihovo motivacijo in dolgoročno izboljšuje zdravje:

»Zavedamo se, da se spremembe življenjskega sloga ne zgodijo čez noč in da zahtevajo veliko spodbude in prizadevanj posameznika. Zdravnik jim pri tem pomembno pomaga.«

Dvomesečno obdobje, v katerem so ti recepti na voljo, je sicer prekratko, da bi lahko podali oceno o številu izdanih receptov in izkušnjah tistih, ki so jih prejeli, ter onih, ki so jih izdali.

»Si pa v društvu zelo želimo, da bi se recept uveljavil v prak­si, kar pomeni, da bi gibanje zmanjšalo potrebo po uživanju zdravil na recept,« sklene Ana Žličar.