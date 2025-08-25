Tvegano pomanjkanje: kalcija v obdobju rasti potrebujemo več

Kalcij je v telesu ključen mineral, ki ga vnašamo s hrano. Pomembno prispeva k trdnosti in strukturi kosti, ima pomembno vlogo pri krčenju mišic, prevodnosti živčnih impulzov, sproščanju hormonov in strjevanju krvi, sodeluje pri prenosu živčnih signalov v telesu.

Potrebe po kalciju pa se med posamezniki razlikujejo glede na starost, spol, zdravstveno stanje in življenjski slog.

Tudi nosečnost je eno od tistih obdobij, ko se potrebe po kalciju povečajo, saj se razvija kostni sistem nerojenega otroka. FOTO: Anastasiia Stiahailo/Getty Images

Pretirano uživanje določenih hranil lahko povzroči neravnovesje.

Tvegano pomanjkanje

»Ljudje, ki se ukvarjajo z intenzivno telesno dejavnostjo, imajo lahko povečane potrebe po kalciju. To je zato, ker se takrat mišice krčijo in sproščajo, s tem pa se aktivirajo procesi, ki potrebujejo kalcij,« pojasnjuje mag. Darja Potočnik Benčič, predsednica Lekarniške zbornice Slovenije. »Otroci in mladostniki intenzivno rastejo, pri tem pa se seveda razvijajo njihove kosti. V teh obdobjih se kalcij bolj aktivno uporablja za gradnjo kosti in zob, zato so potrebe po tem mineralu višje, tudi do 1300 mg na dan. Tudi nosečnost je eno od tistih obdobij, ko se potrebe po kalciju povečajo, saj se razvija kostni sistem nerojenega otroka. Pozneje se med dojenjem prenaša kalcij na otroka prek mleka, kar vpliva na potrebe matere po tem mineralu. S staranjem se gostota kosti zmanjšuje, kar povečuje tveganje za osteoporozo in zlome kosti, zato je v tej fazi življenja priporočljiv večji vnos kalcija. Na presnovo tega minerala v telesu lahko vplivajo tudi nekatera zdravila. Pomanjkanje kalcija v telesu imenujemo hipokalcemija in vodi v različna zdravstvena tveganja.«

Za zadosten vnos kalcija se nam ni treba zatekati k prehranskim dopolnilom, če je naš jedilnik kakovosten in raznovrsten, nadaljuje sogovornica: »Predvsem so pomembni mleko in mlečni izdelki, listnata zelenjava, ribe, oreščki in semena, stročnice, tofu in tempeh, ajdova kaša in kvinoja ter nekateri plodovi, kot so fige, pomaranče, mandarine in suhe slive.

Kalcij uživamo vsak dan. FOTO: Bit245/Getty Images

Če imate težave z uživanjem zadostnih količin kalcija, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom, ki bo upošteval vsa zdravila v vaši redni terapiji in morebitna dopolnila.« Pretirano uživanje določenih hranil lahko namreč privede do neravnovesja in neželenih učinkov, zato je pomembno upoštevati strokovne smernice in navodila. Prehranska dopolnila so namreč smiselna le v okoliščinah, ko ni mogoče zadostiti potrebam telesa po hranilih samo s prehrano.