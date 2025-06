Tutankamonovo prekletstvo ali blagoslov? Presenetljiva nova znanstvena odkritja

Gre za plesen Aspergillus flavus, ki je bila pogosto prisotna v starodavnih egipčanskih grobnicah in odgovorna za več smrti med arheologi, ki so jih raziskovali, med drugim ob odprtju slavne grobnice faraona Tutankamona leta 1923.

Ta plesen s svojimi značilnimi rumenimi sporami uspeva predvsem na žitih, ki so jih v Tutankamonovi grobnici našli v velikih količinah: v obliki kruha in zrnja v daritvenih košarah.

Od prekletstva do zdravila

Znanstveniki z univerze Pensilvanija so v laboratoriju identificirali vrsto peptidov asperigimicin (asperigimycine), spojin, ki se naravno tvorijo v nekaterih sevih glive Aspergillus. Tudi brez kemijskih sprememb so te spojine pokazale zaviralni učinek na celice levkemije, niso pa imele učinka na celice raka dojke, jeter ali pljuč.

Ena različica teh spojin, okrepljena z molekulo iz matičnega mlečka, je imela učinek, primerljiv z že znanimi zdravili za zdravljenje levkemije.

FOTO: Likoper/Gettyimages

Kako delujejo?

Omenjene spojine blokirajo proces delitve celic, saj preprečujejo nastanek mikrotubulov, struktur, ključnih za razmnoževanje rakavih celic.

»Rakave celice se nenadzorovano delijo. Spojine, ki ta proces ustavijo, so izjemno dragocene,« je pojasnila voditeljica raziskave Sherry Gao z omenjene univerze.

Njena ekipa poudarja, da glive že stoletja predstavljajo vir zdravil, najznamenitejši primer je penicilin, in da narava še vedno skriva številne skrivnosti. Tudi takšne, ki bi lahko pomagale pri zdravljenju različnih bolezni.

FOTO: Totojang/Gettyimages

Naslednji korak: testiranje na živalih

Raziskovalci načrtujejo testiranje na živalih, s ciljem, da bi asperigimicine nekoč klinično testirali tudi na ljudeh.

Qiuyue Nie, ena od sodelujočih v študiji je povedala:: »Spojine kažejo močno bioaktivnost. To področje raziskav je skoraj neraziskano in ima ogromen potencial.«

Rezultati raziskave so bili bila objavljeni v ugledni reviji Nature Chemical Biology.

FOTO: Guliver/Gettyimages

In še zanimivost: mumijo Ramzesa II. so leta 1976 prepeljali v Pariz, kjer so znanstveniki na njej našli kar 89 vrst gliv, med njimi tudi Aspergillus flavus.