Tudi ženske rade razvajajo

Prvi zmenek je vedno izziv in nikoli ni odveč dodaten nasvet, kako ga izpeljati karseda prijetno in zabavno, ne da bi to zahtevalo veliko napora.

Priprave

Kdo se bo pred prvim zmenkom sprostil tako, da si bo privoščil dolgo prho, ženska se bo morda zatopila v ličenje, spet kdo drugi bo meditiral, telovadil ... Ne želite si dajati vtisa, niti da vam je vseeno niti da ste se pretirano trudili. Treba je poiskati zlato sredino in predvsem samozavest.

Plačilo

Časi se spreminjajo in ne velja več, da mora račun poravnati moški. Običajno plača tisti, ki je povabil, med mlajšimi pa velja pravilo, da si znesek razdelijo na polovico. Res pa je, da številne ženske ne glede na starost menijo, da je najlepše, ko jih moški razvaja, vse več pa je tudi zagnanih žensk, ki se lahko pri izkazovanju pozornosti kosajo z izbrancem.

Čas

Ni treba čakati teden dni, da se zahvalite za lep večer ali povabite na novo kavo. Če ste se imeli lepo, zakaj ne bi tega povedali takoj? Če pa na zmenku niste uživali in si ne želite vztrajati, lahko to vseeno čim prej uvidevno sporočite, da gre lahko življenje za oba naprej.