Razbijajmo tabuje in govorimo o njih, je pozivala stroka ob nedavnem dnevu kronične vnetne črevesne bolezni (KVČB) in opozarjala na pomen zgodnejšega odkrivanja, učinkovitejšega zdravljenja in boljše kakovosti življenja bolnikov. Ti se namreč zaradi neugodnih simptomov pogosto umikajo iz okolice zaradi strahu pred stigmo, sram pa pogosto občutijo za domačimi zidovi. Ne preseneča, da so čustvene stiske in duševne motnje, kot je depresija, pri osebah s KVČB pogostejše (kar za 8–21 odstotkov v primerjavi s splošno populacijo). Znakov, ki bolnike ovirajo na več področjih življenja, je zelo veliko...