Aktivni in zdravi

Tudi jajca: tri živila, ki nižajo krvni tlak

Vsakodnevno uživanje špinače, jajc in paradižnika je lahko preprost in učinkovit način za uravnavanje krvnega tlaka ter za ohranjanje zdravja srca.
FOTO: Gettyimages

 FOTO: Lecic/Gettyimages 

FOTO: Marc Bruxelle/Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages
M. Fl.
 15. 9. 2025 | 15:00
A+A-

Visok krvni tlak je ena najpogostejših zdravstvenih težav današnjega časa. Pogosto nima očitnih simptomov, a dolgoročno povečuje tveganje za srčno in možgansko kap, bolezni ledvic ter druge resne zaplete, zato mu pravimo tudi tihi ubijalec.

Dobra novica je, da lahko sprememba življenjskega sloga in uvedba določenih živil v vsakodnevno prehrano pomembno pomagata pri uravnavanju krvnega tlaka.

Med izstopajočimi živili so tri, ki so cenovno dostopna, široko razpoložljiva in znanstveno potrjeno koristna za srce in ožilje: špinača, jajca in paradižnik.

Špinača

Listnata zelenjava, kot je špinača, je odličen zaveznik v boju proti visokemu krvnemu tlaku. Bogata je s kalijem in magnezijem, ki pomagata vzdrževati ravnovesje natrija v telesu in podpirata normalno delovanje krvnih žil.

V eni skodelici špinače je približno:

  • 961 mg kalija
  • 150 mg magnezija
  • 245 mg kalcija

Obenem vsebuje tudi veliko antioksidantov, kot sta vitamina A in C.

Kalij je ključen, saj telesu pomaga preko urina izločati presežek natrija, kar neposredno prispeva k znižanju krvnega tlaka.

Raziskave kažejo, da lahko dnevno povečanje vnosa kalija za en gram, sistolični tlak (zgornja vrednost) zniža za približno 2,4 mmHg. Še posebej pri ljudeh, ki zaužijejo veliko natrija oziroma soli.

 FOTO: Lecic/Gettyimages 
Jajca

Ko beseda nanese na zdravje srca, so jajca pogosto tema razprav, a novejše raziskave potrjujejo, da jih lahko brez skrbi vključimo v prehrano, ki pripomore k uravnavanju krvnega tlaka.

Analiza iz leta 2023 je zajela več kot 2300 odraslih oseb in pokazala, da imajo tisti, ki pojedo pet ali več jajc na teden, povprečno 2,5 mmHg nižji sistolični tlak kot tisti, ki jih pojedo manj, kot polovico jajca tedensko.

Poleg tega je redno uživanje jajc povezano z nižjim dolgoročnim tveganjem za visok krvni tlak. Strokovnjaki poudarjajo, da uživanje enega do dveh jajc dnevno pri zdravih odraslih ne povečuje tveganja za bolezni srca, hkrati ta živila predstavljajo pomemben vir beljakovin in vitaminov skupine B.

FOTO: Marc Bruxelle/Gettyimages
Paradižnik in izdelki iz paradižnika

Paradižniki in izdelki iz njih, denimo omake, juhe, sokovi, so bogati s kalijem, obenem vsebujejo likopen, močan antioksidant iz skupine karotenoidov. Likopen je povezan z boljšim zdravjem srca in zmanjšanjem tveganja za bolezni srčno-žilnega sistema.

Uživanje paradižnika in paradižnikovih izdelkov lahko pomaga pri zniževanju krvnega tlaka ter zmanjša tveganje za srčna obolenja in smrtnost zaradi srčnih težav.

FOTO: Gettyimages
Čeprav so rezultati kliničnih raziskav različni, večina znanstvenih dokazov predvsem zaradi likopena in kalija potrjuje koristno vlogo paradižnika pri zaščiti srca in ožilja, piše tportal.

